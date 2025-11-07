Municipio por municipio, cuáles son las obras que entraron en el Presupuesto de Kicillof

Tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2026 por parte del gobierno de Axel Kicillof, los intendentes de los 135 municipios bonaerense tomaron conocimiento de las obras claves que el Ejecutivo programó para el próximo año, entre las cuales sobresalen los trabajos para mitigar las inundaciones y mejorar la distribución de agua potable.

En las obras contempladas en la “ley de leyes” que será debatida en la Legislatura bonaerense, sobresalen los las etapas II y III de los desagües pluviales Duppy en La Matanza, la reconstrucción del Canal Maldonado. En el interior, se destaca la ampliación de la capacidad del Río Salado y la presa de regulación de Arroyo Pergamino.

Con relación a las obras de acceso a agua potable, las principales partidas estarán destinadas a los municipios de La Plata y Bahía Blanca. En la capital bonaerense está contemplado la Planta potabilizadora conducción de agua potable por un monto de $62.204 millones (contempla a Berisso y Ensenada), como así también la “rehabilitación y recambio de cañerías” por un monto de $18.642 millones.

En tanto, en Bahía Blanca se continuarán los trabajos en el acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares con una partida de $10.300 millones, como así también la obra de recambio en los acueductos Calle Brandsen y Punta Alta ($14.000 millones), dos obras claves para paliar la histórica problemática de la región.

Asimismo, una obra fuertemente reclamada en los últimos meses por el intendente de Pergamino y legisladores bonaerenses de la Segunda sección electoral era la presa de regulación de arroyo Pergamino, que tras idas y vueltas el Ejecutivo provincial la añadió al Presupuesto 2026 con un presupuesto de $3.150 millones.

Con relación al Plan Maestro del Río Salado, clave para mitigar las inundaciones en el centro-norte de la provincia, el gobierno de Axel Kicillof agregó las partidas para la ampliación de la capacidad del Río Salado. Tramo V (atañe a los municipios de Alberti, Bragado, Chacabuco y Junín), mientras que se incluyó el de apoyo a gestión integrada de la Cuenca del Río Salado por $3.117 millones.

Según precisó Kicillof, un total de $3,2 billones del presupuesto 2026 (un 7,4% del total) será destinado a gastos de capital, es decir a obras de infraestructura, entre los cuales también están contempladas la continuidad del Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales.

Presupuesto 2026: obras por municipio

La Plata: construcción laboratorio análisis ambientales OPDS. $ 800 millones. Recambio de cañerías de la red de abastecimiento de agua potable. $2.504 millones. Rehabilitación y recambio de cañerías. $18.642 millones.

Región La Plata-Berisso-Ensenada: Planta potabilizadora conducción de agua potable en la Región La Plata. $69.204 millones

Bahía Blanca: Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. $10.300 millones. Acondicionamiento y recambio de redes de agua potable en 10 módulos. $3.700 millones. Recambio Acueducto Calle Brandsen y Acueducto Punta Alta. $14.000 millones

La Matanza: desagües pluviales Duppy etapa II y III. $41.000 millones

Berazategui: Lote I y II desagües cloacales. $ 5.090 millones. Rehabilitación de acueducto Pereyra. $3.288 millones

Cañuelas: ampliación de la red cloacal en barrio Sur y La Verónica. $1.900 millones

Trenque Lauquen: impulsión y sistema troncal de distribución de Agua Potable. $53 millones

José C. Paz: ampliación red cloacal, etapa II. $3.166 millones

Benito Juárez: recambio de red de Agua Potable. $1.291 millones

Berisso: Desagües cloacales Lote 2 y 4. $2.700 millones. Cisterna Agua Potable. $1.232 millones. Ampliación red cloacal. $2.400 millones

Las Flores: planta depuradora de líquidos cloacales. $1.355 millones

Malvinas Argentinas: Obra planta de tratamiento cloacal. Grand Bourg Centro. $1.039 millones.

Tandil: ampliación planta depuradora centro: $1.514 millones

Guaminí: red de agua potable en Garré. $1.232 millones

San Cayetano: planta depuradora de líquidos cloacales. $3.533 millones

Chascomús: ampliación planta depuradora cloacal. $3.002 millones

Dolores: recambio de redes de agua potable. $1.493 millones

Chivilcoy: estación de bombeo cloacal. $500 millones

Maipú: recambio de cañería. $1.435 millones

Olavarria: colector norte Olavarría: $2.344 millones.

Alberti: Planta depuradora de líquidos cloacales. $1.500 millones

Magdalena: acueducto Atalaya $541 millones

San Martín: red secundaria cloacal José León Suárez. $1.062 millones

San Vicente: ampliación de planta de líquidos cloacales $755 millones

Pellegrini: recambio de cañería de redes de agua potable: $456 millones

Carlos Casares: Recambio Acueducto French. $11.375 millones

Marcos Paz: planta potabilizadora de agua. $1.547 millones

General Villegas: mantenimiento estación de bombeo obras internas cuenca laguna La Picasa. $1.554 millones

Mar Chiquita: desagües pluviales cuenca V. $6.400 millones

Tigre: Mantenimiento y refacciones de las estaciones de bombeo del Río Reconquista. $6.300 millones.

Hurlingham: Lote red secundaria cloacal a colector Johnston. $5.600 millones

Mercedes: reacondicionamiento y ampliación de la planta depuradora cloacal $13.744 millones

Exaltación de la Cruz: estación de bombeo, ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales Los Cardales. $5.912 millones

Miramar: defensa del muro costanero sur. $1.000 millones

Tapalqué: defensa y protección: $720 millones

La Costa: Protección Costera en Las Torninas: $1.800 millones

Coronel Rosales: defensa duna costera en Pehuén Co. $1.300 millones

Benito Juárez: entubamiento de canal sobre ruta 74. $1.512 millones

Guaminí: reacondicionamiento terraplén de defensa y estación de bombeo. $1.300 millones

San Nicolás: puesta en valor del terraplén de cierre y mantenimiento de la estación de bombeo La Emilia. $360 millones

Bragado y Alberti: Desagües pluviales en Mechita. $3.000 millones

Pergamino: presa de regulación de arroyo Pergamino: $3150 millones

San Miguel: saneamiento hídrico cuenca defensa. $3.300 millones

Florencio Varela: saneamiento hidráulico de la cuenca del Arroyo San Juan. Etapa II. $8.433 millones

San Martín: evaluación del comportamiento hidráulico de la cuenca del Zanjón Madero. $9.438 millones

Lomas de Zamora: Operación y mantenimiento sistema de bombeo etapa II. $1.750 millones

Presupuesto 2026: Cuenca Río Salado y San Francisco-Las Piedras

Proyecto de apoyo a gestión integrada de la Cuenca del Río Salado: $3.117 millones

Construcción de puentes ferroviarios y carreteros en la Cuenca del Río Salado: $1.500 millones

Ampliación de la capacidad del Río Salado. Tramo V. $1.761 millones

Desagües pluviales en la cuenca San Francisco-Las Piedra. $1.575 millones.

Entubamiento canal Cordero Cuenca San Francisco-Las Piedras. $1.700 millones

Reconstrucción del Canal Maldonado Etapa II. $15.120 millones

Pilar-Luján: Mejoramiento del Tramo Medio del Río Luján Etapa II A y B. $8.700 millones

Presupuesto 2026: las obras contempladas en viviendas

Pehuajó: construcción de 21 viviendas en el Barrio Mugica

Alberti: construcción de 54 viviendas en Barrio San Lorenzo

Avellaneda: construcción de 22 viviendas, 154 en el barrio Alianza y otras 38 en el Barrio Azul

Baradero: construcción de 62 viviendas, Barrio Gioja

San Vicente: construcción de 200 viviendas en Alejandro Korn

Carmen de Areco: construcción de 7 viviendas en Gouin y otras 4 en Tres Sargentos

Coronel Dorrego: construcción de 8 viviendas

La Matanza: construcción de 304 viviendas en San Justo

Laprida: construcción de 4 viviendas

Berazategui: construcción de 359 viviendas en Platanos, Barrio 3 de junio

San Martín: construcción de 141 viviendas en Barrio Costa Esperanza

Bahía Blanca: infraestructura para 145 viviendas, barrio 15 de diciembre

General Pueyrredón: infraestructura para 96 viviendas en Mar del Plata, barrio Esperanza

Magdalena: infraestructura para 32 viviendas. (Diputados Bonaerenses)