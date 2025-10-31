Mujeres y ruralidad, con Foro y Premios

La ciudad de Santa Fe será la sede del 2° Foro Internacional «Género y Ruralidad» y la 4ª edición de los Premios Mujeres de la Ruralidad «Lía Encalada» este sábado en ATE Casa España. El evento reunirá a más de 200 mujeres rurales de Argentina y Latinoamérica bajo el lema «Por los derechos integrales de las mujeres, adolescentes y niñas rurales».

El objetivo principal es generar un espacio regional de diálogo, intercambio y construcción de políticas para promover la equidad de género en el ámbito rural. El foro abordará temas clave como el liderazgo, la soberanía alimentaria, las prácticas agroecológicas, el acceso a la tierra y la participación política de las mujeres. Contará con la participación de especialistas, académicas y referentes de organizaciones. Los Premios «Lía Encalada» buscan reconocer las iniciativas que promueven la igualdad de género, la sustentabilidad y la mejora de las condiciones de vida rural. Patricia Gorza, Presidenta de “Mujeres de la Ruralidad Argentina”, dialogó con “Agro 9 Radio” sobre este evento.