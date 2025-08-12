12 Ago 2025
20.5 C
Nueve de Julio
Buscar
Regionales

Milei visitaría Junín para lanzar la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA

El presidente analiza realizar el lanzamiento de la lista en la ciudad de Junín, el próximo martes 19, en el Teatro San Carlos.

Este domingo se conocerán quiénes serán los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, donde en la previa ya asoma una fuerte disputa entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Y es en ese sentido que el presidente Javier Milei analiza realizar el lanzamiento de la lista en la ciudad de Junín, el próximo martes 19, en el Teatro San Carlos. La información fue confirmada a Junín Digital por armadores de LLA, aunque está sujeta a la agenda del presidente.

Respaldo a lista local

La visita de Milei a la ciudad significaría un espaldarazo a la lista local que conduce Diego Cristina, y que en distintas entrevistas se mostró muy optimista de cara a los comicios. (Cuarto Político)

Últimas noticias

Localesadmin -

Leny Luberriaga: «Fuimos convocados por un espacio que pensó en un armado donde todos sean idóneos en el tema»

Leny Luberriaga, Agustín Díaz y Cristina Labriola, candidatos a consejeros escolares por Nuevos Aires, la lista que tiene como...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra