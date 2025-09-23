Milei viaja a EE.UU. en medio de tensiones internas y señales de alivio económico

El Presidente viaja a reunirse con Donald Trump mientras en el oficialismo intentan ordenar la interna tras la derrota electoral en Buenos Aires. El respaldo de Scott Bessent trajo algo de calma en los mercados, aunque persisten las dudas sobre la consistencia del plan económico.



Javier Milei partió hacia Estados Unidos en medio de un clima interno convulsionado y tras días complejos para el Gobierno en lo político y en lo económico. Su encuentro con Donald Trump, previsto como parte de una agenda internacional orientada a fortalecer vínculos con sectores republicanos, coincidió con una nueva etapa de reacomodamientos dentro de La Libertad Avanza tras la derrota electoral en Buenos Aires y el avance judicial del caso Spagnuolo.

Antes de viajar, el Presidente encabezó una reunión de su mesa política y luego convocó a todo el Gabinete nacional. La actividad fue interpretada por sectores del oficialismo como un intento de retomar la iniciativa en medio de un contexto de fuerte desgaste. La interna, marcada por las tensiones entre el sector que responde a Karina Milei y los cuadros alineados con Santiago Caputo, sigue siendo un factor de desestabilización política.

En ese marco, Milei designó a Pilar Ramírez como coordinadora nacional de campaña. Cercana a Karina y con buen vínculo con Caputo, buscará ordenar el vínculo con los referentes provinciales. La apuesta es replicar la estrategia que funcionó en la ciudad de Buenos Aires, única victoria clara del oficialismo con boleta propia.

En lo económico, el Ejecutivo postergó unas horas su viaje para firmar un decreto que suspende temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos. La medida apunta a incentivar la liquidación de divisas en un contexto de escasez de dólares, pero ya genera cuestionamientos entre referentes del agro por su falta de previsibilidad.

El Gobierno celebró el respaldo de Scott Bessent, secretario del Tesoro designado por Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos «está dispuesto a apoyar a la Argentina dentro de su mandato». En el oficialismo lo interpretan como un guiño que ayuda a estabilizar los mercados tras días de presión cambiaria.

Con tensiones internas sin resolver, dificultades fiscales y un frente externo que exige gestos de estabilidad, el Presidente buscará en Washington respaldo político y financiero. El Gobierno apuesta a llegar a octubre sosteniendo el programa económico y evitando que la interna le imponga su propia agenda.