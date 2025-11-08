Milei promueve inversiones en Nueva York y cierra su gira en Bolivia

El presidente Javier Milei mantuvo el viernes en Nueva York un encuentro con empresarios de compañías destacadas en el Consejo de las Américas, en el que invitó a invertir en la Argentina, y concluirá este sábado su gira internacional en Bolivia.

Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, Milei expuso durante una hora y media las reformas que pretende implementar en los ámbitos laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en el país. Hasta el momento, la principal iniciativa de su gestión en esta línea es la creación del Régimen de Inversiones para Grandes Industrias (RIGI), que establece exenciones fiscales para empresas que decidan radicar inversiones en territorio argentino.

El encuentro se produjo tras la participación del mandatario en Miami, donde disertó ante líderes del ámbito político, deportivo y cultural. Según fuentes oficiales, luego de la reunión en Nueva York, Milei y su comitiva partieron en un vuelo especial hacia Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para asistir a la asunción de Rodrigo Paz como nuevo presidente del país vecino.

Está previsto que Milei participe de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, donde saludará al mandatario boliviano, y posteriormente de la ceremonia de entrega del Bastón de mando. Después de los actos oficiales, emprenderá el regreso a la Argentina.

La gira refleja la apuesta de la administración Milei por consolidar vínculos con inversores internacionales y proyectar su agenda de reformas económicas más allá de las fronteras, en un contexto en el que busca atraer capitales privados para estimular el crecimiento del país.