Milei posterga los cambios en el Gabinete: “Se definirá a la luz del nuevo Congreso”

Tras el batacazo del domingo en las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei anunció este lunes que postergará los cambios en el Gabinete, que había adelantado previo a los comicios, para anunciar el recambio con la nueva conformación del Congreso nacional.

“Me parece muy valioso que la gente le haya dado la espalda a una propuesta destructiva. Si viene una propuesta destructiva es malo, y que ellos cuenten lo que querían hacer es mucho peor”, analizó Milei en dialogo con A24, tras señalar que ganar en la provincia de Buenos Aires no estaba en la cabeza de nadie.

En esa línea, el mandatario aseguró que “lo peor ya pasó”, mientras que en un tono menor de conformación volvió a convocar a los gobernadores para avanzar con las reformas estructurales de segunda generación, en materia laboral, tributaria y previsional, que había adelantado para esta segunda parte del mandato.

“Estamos de acuerdo con las mismas reformas y las hemos firmado en el Pacto de Mayo, trabajemos por eso, aunque en el debate haya matices. No tiene que haber una visión cuasi cavernícola de ‘hay que romper todo’“, amplió Milei.

Además, el jefe de Estado libertario anticipó que la nueva hoja de ruta económica se apoya en tres pilares: la estabilidad financiera, la consolidación fiscal y la atracción de inversiones a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que proyecta ingresos por más de USD 100.000 millones.

Así, con la elección superada, el Gobierno espera que la demanda de divisas se reduzca y se convierta en oferta, a medida que empresas y particulares vuelvan a requerir pesos para gastos y obligaciones. “Pasada la incertidumbre electoral, esperamos que los flujos se normalicen”, había señalado el ministro de Economía, Luis Caputo, en la previa.

En paralelo, la cartera de Economía evaluará si será necesario activar el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, firmado recientemente entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro norteamericano. También se negocia un préstamo adicional impulsado por Washington con los principales bancos de Wall Street, por otro monto similar, que puede destinarse a cubrir vencimientos de deuda en el último tramo de 2025 y durante 2026.

A su vez, Caputo ratificó el domingo que el esquema de bandas cambiarias, que comenzó en abril con un techo de $1400 y se ajusta 1% mensual, no se modificará. De acuerdo con los datos del Banco Central, el tope vigente este lunes se ubica en $1494,04.

“Las ventas se frenaron por el torpedeo de la política”, insistió Milei al aludir a la caída de la actividad en los meses previos a los comicios de este domingo, pero se mostró optimista: “Suben los bonos, las acciones… el mercado está respondiendo a las señales de estabilidad”.

Elecciones 2025: Milei ganó en 16 provincias y LLA superó el 40%

Con el 98,90% de las mesas escrutadas en todo el país, la Dirección Nacional Electoral (DINE) dio a conocer este domingo 26 de octubre los números provisorios de las elecciones 2025, en donde La libertad Avanza se impuso con un 40,72% por sobre Fuerza Patria que apenas aglutinó el 24.31% de los votos.

De esta manera, el triunfo en las elecciones 2025 le da aire a la gestión del presidente Javier Milei, que viene de atravesar uno de los periodos de mayor inestabilidad cambiaria desde su arribo a Casa Rosada. En tanto, Provincias Unidas se posicionó como tercera fuerza con 4,98% y el cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda con 3,72%.

En estas elecciones 2025, en 24 distritos se votaron diputados nacionales según la población de cada territorio, mientras que en siete provincias (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se eligieron senadores.

El oficialismo gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la de Jorge Taiana (40,84%), espacio que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

Con estos números, La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Fuerza Patria y los sellos aliados se impusieron en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

En tanto, de las 8 provincias que elegían senadores, el Gobierno se quedó con 6, entre ellas CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa y Tierra del Fuego, lo que le permitirá al Presidente equilibrar fuerzas en un recinto que hasta el momento le era un verdadero dolor de cabeza.

Con la novedad que tuvo este año el sistema de votación a través de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires puso en juego 35 sillas de la Cámara baja que se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, que toma como variable la cantidad de votos de cada fuerza política.

Cuántos diputados sumó cada fuerza política

La Libertad Avanza: 64 bancas

Fuerza Patria: 31 bancas

Provincias Unidas: 5 bancas

Frente de Izquierda: 3 bancas

Frente Cívico por Santiago: 2 bancas

Fuerza Entre Ríos: 2 bancas

La Neuquinidad: 1 banca

Primero Los Salteños: 1 banca

Fuerza Justicialista Mendoza: 1 banca

Vamos Corrientes: 1 banca

Frente de la Victoria: 1 banca

Defendamos Córdoba: 1 banca

Fuerza San Juan: 1 banca

Por San Juan: 1 banca

Ciudadanos Unidos: 1 banca

Frente Defendamos La Pampa: 2 bancas

Frente Justicialista: 1 banca

Frente Unidos Podemos: 1 banca

Federales Defendamos La Rioja: 1 banca

Jujuy Crece: 1 banca

Fuerza Santacruceña: 2 bancas

Cuántos senadores sumó cada fuerza política

Primero Los Salteños: 1 banca

La Libertad Avanza: 17 bancas

Fuerza Patria: 6 bancas

Fuerzas provinciales: 5 bancas

Frente Cívico por Santiago: 2 bancas

Fuerza Entre Ríos:1 banca

La Neuquinidad:1 banca

