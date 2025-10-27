Milei festejó el triunfo de LLA y convocó a los gobernadores a debatir reformas

El presidente Javier Milei celebró la victoria de La Libertad Avanza en estas elecciones 2025 y convocó a los gobernadores a debatir reformas.

El presidente Javier Milei este domingo por la celebró el triunfo de La Libertad Avanza en estas elecciones 2025 y aseguró que a partir de esta victoria su Gobierno pasó el “punto bisagra” para continuar con las reformas estructurales.

“Ha sido un día histórica para el país, hoy pasamos el punto bisagra y comienza la construcción de la Argentina grande. Este resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros del gobierno”, dijo.

Párrafo seguido, el Presidente convocó a los gobernadores a discutir las reformas legislativas y arengó a la tropa libertaria: “Le ganamos al kirchnerismo por 14 puntos, le dijeron basta el populismo: populismo nunca más”.

Según los resultados provisorios de las elecciones 2025, La Libertad Avanza gana en 16 provincias. La mayor sorpresa se registró en Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,53%) supera a la de Jorge Taiana del kirchnerismo (40,84%).

Milei le agradeció al jefe de gabinete, Guillermo Francos, también a Patricia Bullrich, Luis Petri y Luis Caputo y al resto de los ministros de su Gobierno.

“No sólo vamos a defender las reformas realizadas, sino que vamos a impulsar las que necesitamos para hacer la Argentina grande nuevamente”, agregó.

Javier Milei llamó a “trabajar en conjunto con las fuerzas con las que hay acuerdo” y agradeció a todos los argentinos. “Queremos invitar a la mayoría de los gobernadores. Ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta”, adelantó.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En tanto, en las elecciones para el Senado nacional el Gobierno de Milei se quedó con 6, entre ellas CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego, por lo que gana terreno en un recinto que significaba un dolor de cabeza.

Santilli: “Los bonaerenses eligieron no volver al pasado”

El primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, se subió a la tarima en el bunker porteño de las fuerzas del cielo.

“Nunca imaginé que iba a estar hoy acá. Sabíamos que era una batalla difícil, pero lo primero que quiero hacer es agradecer al presidente Javier Milei y a su equipo de gobierno que confió en mí”, mencionó.

Santilli además planteó: “Hice lo que me tocaba hacer. Los bonaerenses eligieron cruzar el río, dar ese paso de confianza y no votaron por el pasado”.

“La provincia quiere el cambio y depende de todos nosotros que nos unamos para dar esa batalla en 2027. El presidente bajó la inflación y redujo 20 puntos la pobreza en la Argentina y hay que seguir”, cerró.

Elecciones 2025: cuántos diputados sumó cada fuerza política

La Libertad Avanza: 64 bancas

Fuerza Patria: 31 bancas

Provincias Unidas: 5 bancas

Frente de Izquierda: 3 bancas

Frente Tucumán: 2 bancas

Fuerza Entre Ríos: 2 bancas

Elecciones 2025: cuántos senadores sumó cada fuerza política

La Libertad Avanza: 17 bancas

Fuerza Patria: 6 bancas

Fuerzas provinciales: 5 bancas

Frente Cívico por Santiago: 2 bancas

Fuerza Entre Ríos:1 banca

La Neuquinidad:1 banca

Primero Los Salteños: 1 banca

