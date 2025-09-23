Milei enfrenta un escenario electoral más complejo en provincias clave del interior

En las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, el gobierno nacional intentará ampliar su base parlamentaria. Córdoba, Santa Fe y Mendoza, tres provincias decisivas en la victoria de Javier Milei en 2023, concentran ahora la atención de la Casa Rosada.

Córdoba: alta expectativa, pocas alianzas

Córdoba, con el 8,66% del padrón, fue uno de los distritos donde Milei logró su mejor desempeño (74,05% en el balotaje). Allí lanzó la campaña para respaldar a Gonzalo Roca como cabeza de lista, junto a Laura Soldano y Marcos Patiño Brizuela. También se sumó la exsenadora Laura Rodríguez Machado. La Libertad Avanza no logró cerrar acuerdos con la UCR ni el PRO local, aunque sí selló una alianza con el Frente Cívico de Luis Juez y partidos menores. Por el lado del peronismo, la lista Fuerza Patria Córdoba incluye a referentes kirchneristas como Pablo Carro y Constanza San Pedro.

El exgobernador Juan Schiaretti, con fuerte peso en la provincia, lidera ahora la lista de Provincias Unidas, un frente que agrupa a varios mandatarios del interior con el objetivo de consolidar una bancada federal.

Santa Fe: sin alianzas, pero con presencia

En Santa Fe (7,96% del padrón), Milei también obtuvo un resultado contundente en el balotaje (62,82%). Esta vez, competirá con lista propia, encabezada por Agustín Pellegrini. La coalición Provincias Unidas se presenta con Gisela Scaglia, vicegobernadora del radical Maximiliano Pullaro. En las elecciones locales de junio, triunfaron el oficialismo en la capital y el peronismo en Rosario.

Mendoza: integración con el radicalismo

En Mendoza (4,22% del padrón), La Libertad Avanza logró unificar fuerzas con el radicalismo bajo la alianza “LLA + Cambia Mendoza”, respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Defensa Luis Petri, quien encabezará la lista a diputados.

Competirán contra la lista peronista Fuerza Justicialista Mendoza, además del FIT, el Frente Verde y otras alianzas como Provincias Unidas, que en esta provincia incluye al PRO y la Coalición Cívica.

La performance libertaria en estas provincias será clave para determinar si el oficialismo logra mayor autonomía legislativa o si deberá seguir dependiendo de acuerdos con bloques aliados.