Milei cancela su viaje a Washington en medio de escándalos de la AFA

El presidente Javier Milei decidió cancelar su viaje a Washington para asistir al sorteo del Mundial 2026, previsto para el próximo 5 de diciembre. La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un breve mensaje en las redes sociales. Aunque no se precisaron los motivos detrás de esta decisión, desde el gobierno apuntaron a que la cancelación responde a una “respuesta silenciosa” frente a los escándalos que han salpicado a la AFA y su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia.

El evento de la FIFA, que definirá la composición de los grupos para el torneo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, había generado expectativas por la posibilidad de que Milei se reuniera con figuras clave, como el presidente Donald Trump y el astro Lionel Messi. Sin embargo, la suspensión del viaje marca un giro en los planes del presidente, que, según se anunció, ha decidido reorganizar su agenda de diciembre para centrarse en el tratamiento del Presupuesto 2026.

La cancelación del viaje se produce en medio de una creciente controversia en torno a la AFA y su presidente, Claudio Tapia. La llamada «PDFgate» —la sospecha de que la AFA falsificó documentos para sancionar a Estudiantes de La Plata— sigue siendo un tema candente, con Milei incluso involucrándose en la polémica al mostrar en su despacho una camiseta del club de Juan Sebastián Verón. Además, las recientes denuncias de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre una presunta maniobra de lavado de dinero vinculada a la financiera «Sur Finanzas», relacionada con Tapia, han alimentado la tensión. El 25 de noviembre, la DGI presentó una denuncia contra Sur Finanzas por presunta evasión y lavado de dinero, con sospechas de que la compañía habría evadido más de 3.300 millones de pesos en pagos de Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025. La denuncia también apunta a que la estructura financiera habría utilizado una billetera virtual para mover grandes sumas de dinero de manera irregular, alcanzando un total de 818.000 millones de pesos.

La reconfiguración de la agenda presidencial refleja, además, una clara priorización del manejo de los asuntos internos del país. A pocas semanas de la discusión crucial sobre el presupuesto para el próximo año, Milei ha decidido enfocar sus esfuerzos en los temas económicos y en la resolución de las tensiones políticas internas, dejando de lado, al menos temporalmente, los compromisos internacionales. El presidente de la AFA se encuentra en el centro de un torbellino político y judicial. Las sospechas de corrupción y la denuncia de lavado de dinero en su entorno han creado un clima de inestabilidad que no solo afecta al fútbol argentino, sino que también tiene repercusiones en el ámbito político. La cercanía de la AFA con el poder, especialmente con figuras políticas como Milei, ha sido un tema recurrente en los últimos meses. En este contexto, la cancelación del viaje presidencial a Washington puede verse como un intento de evitar que estos escándalos empañen la imagen de su gobierno en el ámbito internacional.