Milei al borde: ajuste, corrupción y el peronismo agazapado

El gobierno de Javier Milei se encuentra contra las cuerdas: la recesión económica arrecia, la recaudación se derrumba y los escándalos de corrupción alcanzan el núcleo del Ejecutivo. Las decisiones ultraliberales muestran su costo social: moneda firme, actividad en caída, empresas cerradas, narcotráfico en alza, y violencia creciente en el día a día. Mientras tanto, el presidente resiste, desdibujado por los rumores de corrupción y una cruenta interna de filtraciones y traiciones.

En medio del caos, el peronismo emerge como el contragolpe opositor. Sin un liderazgo claro, suspendió la pelea por el liderazgo interno hasta después del 26 de octubre, pero no dejó de actuar. Esta semana lanzó una ofensiva política coordinada: sancionó leyes como la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, y logró que el Congreso revirtiera vetos presidenciales al aprobar, entre otras, la Emergencia en Discapacidad. Además, impulsó la derogación de decretos de la ley “Bases” que eliminaban organismos clave como el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos.

“El peronismo está decidido a hacer lo que corresponde… contra este corrupto presidente”, advirtió el senador José Mayans desde el Senado, previendo el clima tenso que se avecina.

La inflación sigue mordiendo: la tasa de interés subió del 35 % al 75 % anual, provocando un impacto brutal sobre la actividad económica, la mora bancaria y las pymes. En paralelo, se multiplica la estampida judicial y mediática: desde los retornos de la droguería Suizo Argentina a Andis, hasta escuchas que implican a operadores cercanos en repartos de porcentajes. El último escándalo –por montos millonarios y proximidad al poder– superó el impacto que generó la repentina criptomoneda #Libra.

Al ritmo de carpetazos internos, la vicepresidenta Karina Milei y figuras como Eduardo “Lule” Menem o Santiago Caputo incluso disputan el control del relato mientras la oposición los observa expectante. Los tuits de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Grabois y Hugo Yasky fueron implacables: apuntaron directamente a la hermana presidencial con acusaciones de corrupción.

Hasta ahora, el peronismo no capitalizaba en territorios que suelen serle favorables, pero el enojo profundo de la ciudadanía, que ya no soporta más ni inflación, ni inseguridad ni desparramo institucional, es un combustible del que la fuerza opositora espera prender fuego su nueva convocatoria bajo la sigla Fuerza Patria.