Merico y el balance justo entre el básquet y la comunicación

La vida de Juan Pablo Merico está cruzada por dos pasiones: la comunicación y el deporte. Así lo contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9). Cuando Buenos Aires fue su destino educativo, con su amplia oferta de universidades y escuelas y una rica vida cultural que atrae a miles de estudiantes cada año, Juan Pablo fue uno más que marchó desde su 9 de Julio natal a estudiar periodismo deportivo. Pero la mirada se amplió a otros segmentos de la comunicación, entre ellos el de espectáculos, como si fuera un mandato familiar porque su abuelo Guido había sido partícipe de ‘Pantalla Gigante’ por Radio Splendid (décadas del ‘50 y ‘60) junto a ‘Pipo’ Mancera, Lidia Durán y Jorge Jacobson, casi el primer programa de espectáculos de la radio (y luego televisión) argentina. Finalmente, Juan Pablo recaló en Radio Nacional vínculo que mantuvo por tres lustros: “Me mudé definitivamente a 9 de Julio tras 15 años en Radio Nacional, donde trabajé en distintos rubros del periodismo. Tomé el retiro voluntario por cambios políticos y la distancia, aunque me costó dejar Buenos Aires. Sigo vinculado a los medios y aquí colaboro en comunicación y básquet en el Club Atlético 9 de Julio”.

Merico es el presidente de la CD y DT del equipo superior de básquetbol del Club Atlético 9 de Julio, pero se siente uno más y le quita mérito a los cargos que ocupa porque dice: “Somos un equipo de gente valiosa que quiero nombrar: Javi Gómez, Luisito Brizuela, Martín Cabrera, Diego Callegaro, los chicos del Maxi Básquet que encaramos en el mejor sentido la construcción de una cancha externa reglamentaria, con 6 aros”, aclara. La cancha fue inaugurada el domingo 7 de junio con una gran fiesta deportiva y el proyecto fue del arquitecto Federico Lagorio, otro partícipe necesario del grupo de amantes del básquetbol.

“La cancha es un proyecto colectivo necesario por el crecimiento del club. La obra costó cerca de 80 millones de pesos y fue posible gracias al trabajo conjunto de la subcomisión, de los integrantes del Maxi Básquet y colaboradores. Actualmente, el club tiene todas las categorías masculinas y femeninas cubiertas. Con la masculina participamos en la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy y con la femenina en la Asociación Juninense de Básquet”, cuenta Merico.



¿Por qué esa separación? “Porque en Chivilcoy muchos clubes históricos no logran completar categorías, formar equipos no es fácil por falta de jugadoras y profes; por eso estamos contentos de tener todas las categorías en Atlético”.

Juan Pablo confiesa que aún transita un ‘pequeño’ duelo tras dejar tantos años de labor periodística en Buenos Aires e instalarse aquí: “Yo vivía en 9 de Julio los últimos tres años y trabajaba en Buenos Aires. La pandemia también influyó. Fueron sucesos que en lugar de ayudar fueron desgastando. Son cosas de la vida”, dice casi resignado, pero advierte que sigue vinculado a medios de la Ciudad de Buenos Aires en su labor.

Además, explica que “me sumé al club al volver de Buenos Aires, encontré un lugar de pertenencia y me involucré cada vez más. Siempre faltan manos porque todo es a pulmón. Invito a otros clubes locales a sumarse al básquet, hay chicos con ganas, pero faltan profes y recursos. Promovemos la cultura del básquet y sería ideal que más clubes participen. El trabajo es en equipo, con padres y profes comprometidos, y aunque cuesta organizar todo, funciona bien. Por otra parte, el básquet femenino crece y tenemos un lindo grupo de trabajo”.

Y también tiene lugar para el acordarse de todos los que hicieron posible este avance: “Agradezco al club y a todos los que apoyaron la inauguración de la nueva cancha, incluyendo empresas y ex deportistas que colaboraron con la campaña de un metro cuadrado. La energía positiva y el trabajo en equipo hicieron posible este proyecto. Seguimos sumando recursos y personas para el básquet en Atlético 9 de Julio, con el objetivo de seguir creciendo y fomentar el deporte en la ciudad”.