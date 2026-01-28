Mercados: miércoles calmo y expectante

En un clima de relativa calma cambiaria y con el respaldo de una racha compradora del Banco Central, los indicadores clave de la economía muestran una consolidación del programa financiero del gobierno.

El Riesgo País, el indicador que elabora el JP Morgan cerró hoy en 484 puntos básicos, su nivel más bajo desde junio de 2018. Esta caída de 10 unidades respecto al cierre previo refleja una creciente confianza de los inversores internacionales en la capacidad de pago del país. Ponieno este dato en contexto marca que acerca a la Argentina a la posibilidad de regresar a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar sus próximos vencimientos.

El dólar tuvo otra jornada tranquila, operó con tranquilidad, con leves retrocesos en las cotizaciones paralelas que mantienen la brecha en niveles históricamente bajos.El Blue cerró con una baja de cinco pesos, cotizando a $1.485 para la venta., mientras que el Oficial se mantuvo estable en $1.465 (Banco Nación) y en cuanto a los dólares financieros, el MEP finalizó en $1.462, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en torno a los $1.497.

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) dieron un salto significativo este miércoles, superando la barrera de los US$46.000 millones para cerrar en un stock provisorio de US$46.159 millones. La autoridad monetaria sumó hoy US$33 millones, encadenando 18 jornadas consecutivas de saldo positivo. Al incremento por compras se sumó la revalorización del oro en los mercados internacionales, que alcanzó récords por encima de los US$5.000 la onza, fortaleciendo contablemente el activo del Central.

«El mercado está leyendo una disciplina fiscal y monetaria que, sumada a la acumulación de divisas, comienza a disipar los temores de default a corto plazo», señalan analistas de la City porteña.

A pesar de este escenario favorable en lo financiero, la economía real presenta matices, con un consumo que busca recuperarse y una industria que aún enfrenta los desafíos de la apertura comercial. Sin embargo, para los operadores de Wall Street, la Argentina de principios de 2026 parece haber encontrado un piso de estabilidad que hace apenas un año parecía inalcanzable.