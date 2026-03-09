Mercados en alerta por disparada del petróleo



La guerra en Medio Oriente ya golpea de lleno a la economía mundial. El precio del petróleo se disparó por encima de los 118 dólares por barril en la apertura de los mercados asiáticos y las bolsas del mundo anticipan un lunes negro marcado por caídas generalizadas, temores a una escalada bélica y señales de estrés en el sistema financiero.

La reacción de los mercados fue inmediata. Tanto el Brent europeo como el WTI estadounidense llegaron a cotizar por encima de los 118 dólares, con saltos de entre 25% y 27% en pocas horas. El aumento refleja el miedo de los inversores a una interrupción prolongada del suministro energético en una de las regiones más sensibles del planeta. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el conflicto tendrá impacto en la inflación norteamericana. En un mensaje publicado en su red social, defendió la ofensiva militar al señalar que el aumento del precio del petróleo “es un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”. Mientras tanto, las bolsas asiáticas abrieron con fuertes caídas. El índice S&P/ASX200 de Australia llegó a desplomarse hasta 4% en las primeras operaciones. En Corea del Sur, el KOSPI se hundía cerca de 8%, mientras que en Japón el Nikkei registraba caídas del orden del 7%.

La tensión también se refleja en los mercados que anticipan el comportamiento de Wall Street. Los futuros del US30 y del US500 marcaban bajas cercanas al 2%, mientras que el US2000 —que sigue a las empresas de menor capitalización— caía casi 4%, una señal de alerta sobre el impacto del conflicto en la economía real.



Pero el temblor financiero no responde únicamente a la guerra. El mercado todavía intenta digerir la decisión del gigante de inversión BlackRock, que el viernes aplicó restricciones al retiro de capital en uno de sus fondos de crédito privado. La firma limitó los rescates al 5% cuando algunos inversores buscaban retirar hasta el 9%, una medida que encendió señales de preocupación en el sistema financiero.

En el frente energético, el conflicto ya está afectando la infraestructura petrolera de la región. Durante las últimas horas se registraron ataques a refinerías y depósitos de combustible tanto dentro de Irán como en otros países del Golfo Pérsico. A esto se suma la amenaza de un ataque contra la isla de Kharg, el punto por donde sale cerca del 90% del petróleo que exporta Irán. La posibilidad de que ese enclave estratégico quede fuera de servicio encendió todas las alarmas en los mercados energéticos. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, incluso planteó públicamente que Israel debería destruir la industria petrolera iraní en Kharg para golpear la economía del régimen.

Las consecuencias ya se sienten en la oferta global de crudo. Según una estimación de la consultora MacroEdge, la guerra provocó una caída en el suministro cercana a los 20 millones de barriles diarios, lo que representa la mayor interrupción de producción petrolera registrada hasta ahora. Para encontrar un antecedente comparable hay que remontarse a la crisis petrolera de fines de los años setenta, cuando la Revolución Islámica en Irán sacó del mercado unos 5,6 millones de barriles diarios. El impacto actual es casi cuatro veces mayor.

La turbulencia no se limita al petróleo. Otros commodities clave también comenzaron a subir con fuerza. La soja —insumo central para la producción de biodiesel— registraba fuertes alzas, acompañada por el maíz y el trigo, en medio del temor a nuevas disrupciones en el comercio global. Para la Argentina, la suba de los granos podría mejorar el valor de las exportaciones. Pero para los productores agrícolas se abre un dilema inmediato: vender ahora para aprovechar los precios internacionales o esperar a ver cómo evoluciona el conflicto y su impacto tanto en los mercados como en el tipo de cambio local.

Con el petróleo disparado, las bolsas en rojo y el sistema financiero bajo presión, el arranque de la semana promete ser uno de los más turbulentos de los últimos años. En los mercados globales ya nadie habla de una posibilidad: el lunes negro, para muchos inversores, ya empezó.