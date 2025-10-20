20 Oct 2025
19.4 C
Nueve de Julio
Buscar
General

Más árboles para Nueve de Julio

La Municipalidad, en colaboración con el Rotary Club, avanza con la plantación de árboles en la ciudad para embellecer los espacios públicos y combatir el cambio climático. La iniciativa, que también busca generar conciencia ambiental, sumó recientemente siete nuevos ejemplares de Lagerstroemia plantados en la acera del Hospital Julio de Vedia.
Este proyecto ya ha superado los 178 árboles donados por el Rotary Club a instituciones y espacios verdes del distrito, demostrando un sólido compromiso con la ecología y la mejora del entorno urbano.

Últimas noticias

Localesadmin -

Quiroga: fuego sobre el agua

Como ocurrió hace dos años en la ciudad de 9 de Julio, anoche en Quiroga se incendió un galpón...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra