Mario Oyanguren: “El Tejar es una zona económicamente productiva que dejó de producir”

Nuevamente estuvo en los estudios de Supernova el productor Mario Oyanguren. En ‘Temprano para todo’ contó del petitorio que en su nombre y de los vecinos de El Tejar difundió dando cuenta de la ya conocida emergencia hídrica, pero que afecta sobremanera sus unidades productivas. “No es sólo la escuela y la capilla y los habitantes del paraje, hace cuatro meses que no se puede llegar ni salir”.

Tal vez mucho de lo que dijo Oyanguren ya lo dijeron otros, pero no deja de tener importancia porque además solicita liberar el paso del agua de alcantarillas y banquina entre la ruta 70 (de tierra) y la ruta 65. Y avisa que “de no tener una respuesta y muy a su pesar, nos estableceremos en ese lugar en estado permanente hasta que se realice la obra, esperando contar con el apoyo de las entidades representativas del sector”.

agregó que “cada vez se enfría más la economía, basta recorrer la ciudad”. Y describió la situación particular de sus vecinos: “Casi todos se han deshecho de sus planteles de hacienda; pero tampoco pueden vender sus cereales”. Y acusó “el deterioro será mucho más grande y no hay reacción”.