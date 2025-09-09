Mario David Sayal absuelto en segunda instancia

La Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Mercedes, integrada por los jueces Gisela Aldana Selva y Agustín Pablo Muga, resolvió revocar la condena dictada en primera instancia contra Mario David Sayal y lo absolvió por el beneficio de la duda.

La decisión se basó en la equiparación de la validez técnica y probatoria de la pericia de parte presentada por la Dra. Anabela Novo frente a la pericia oficial realizada por el Dr. Daniel Tenaglia. El tribunal consideró que existían discrepancias sustanciales entre ambas evaluaciones que no permitían sostener la certeza requerida para una condena penal.

Sayal había sido condenado en primera instancia por la jueza Claudia Liliana Esquivel, en el marco de una causa cuyo contenido no fue detallado oficialmente, pero que involucraba presuntas responsabilidades penales de carácter grave. La revisión del fallo, sin embargo, concluyó que no se pudo demostrar su culpabilidad con el grado de certeza necesario en el proceso penal.

Con esta resolución, la Cámara determinó que no existían elementos concluyentes para mantener la condena, resolviendo la absolución por el principio «in dubio pro reo», es decir, ante la duda, se falla a favor del imputado.

La parte querellante cuenta ahora con un plazo de diez días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA).