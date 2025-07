Mariano Navone consiguió su primera victoria en Wimbledon

Mariano Navone (91°) dio uno de los batacazos del día en Wimbledon, tercer Grand Slam del año, al ganarle a Denis Shapovalov (30° del mundo, semifinalista en 2021 y campeón Junior) por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4. Ahora enfrentará a Pedro Martínez en segunda ronda.

El nuevejuliense consiguió una gran victoria esta mañana en la cancha 17, en pasto, una superficie siempre complicada para los argentinos. Fue de menos a más, para poder cosechar su primera victoria en Wimbledon, la Catedral del tenis.

A pesar de estar set y quiebre abajo, Navone mostró su principal característica: no bajar los brazos nunca. A pesar del marcador, no perdió intensidad y empezó a remontar un partido que venía parejo. Fue agresivo cuando tuvo la oportunidad y se adaptó cada vez mejor a la superficie. Del otro lado, el canadiense colaboró con 56 errores no forzados.

Resto de los argentinos

No fue un buen día para los argentinos, sólo Mariano pudo avanzar de ronda. Sebastián Báez cayó ante Jack Draper, Tomás Etcheverry perdió con Jack Pinnington Jones, Francisco Comesaña no pudo con Corentin Moutet y Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado ante Marcos Giron. En el cuadro femenino, mañana Solana Sierra jugará la segunda ronda contra Katie Boulter.