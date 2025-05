Mariano Navone cayó ante un muy buen Musetti en Roland Garros

Mariano Navone quedó eliminado de Roland Garros ante Lorenzo Musetti al caer 6-4, 4-6, 3-6 y 2-6 en la tercera ronda. El nuevejuliense tuvo su mejor actuación en un Grand Slam y cayó ante el séptimo mejor jugador del mundo, que está teniendo una gran temporada.

Luego de encadenar las victorias ante Brandon Nakashima y Reilly Opelka, que le devolvieron entusiasmo y tranquilidad después de algunos resultados negativos, Mariano se topó ante un gran Musetti que tuvo que transpirar más de lo deseado para eliminarlo. Navone pudo recuperar la confianza y jugar de igual a igual al tenista italiano, que está en el mejor momento de su carrera.

Musetti, que hizo final en Monte-Carlo, y semifinales en Roma y Madrid (todos Masters 1000), demostró paciencia, calidad, experiencia y jerarquía para eliminar al argentino, sobre todo en los últimos dos sets.

Luego del partido, así lo analizó Navone: “Hacer análisis ahora es complicado, después de quedar afuera en el primer Grand Slam que hago tercera ronda, en el que mejores chances puedo tener, que es Roland Garros. Perdí contra un rival que fue mejor; no hay muchas vueltas. Tuve mis chances. Tuve un primer set bien ganado, incluso lo pude haber ganado más fácil. En el segundo set iba arriba, no pude aprovechar esa distancia, Lorenzo demostró de qué está hecho, por eso es top ten, por eso tienen los resultados que tiene en polvo de ladrillo. Pero a como venía, este Roland Garros tiene cosas más positivas que negativas. Acá, en el último torneo de la gira, conseguí mi mejor versión tenística, gané dos partidos, me medí con un top ten en un estadio que en mi vida había pisado hasta el entrenamiento del domingo pasado. Tuve chances de estar dos sets a cero arriba. Hay mil cosas para corregir, pero la valoración tiene que ser buena”.