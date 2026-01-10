10 Ene 2026
Mariano Navone al cuadro principal en Auckland

El tenista nuevejuliense logró su pase al cuadro principal del ASB Classics, torneo ATP 250 en Auckland en Nueva Zelanda que se juega en canchas duras. El torneo se jugará del 12 al 17 de este mes y sirve como previa del primer Grand Slam del año que será el Australian Open, que comenzará el 18. El nuevejuliense enfrentará al estadounidense Alex Michelsen, sexto preclasificado, mañana domingo, en busca de recuperarse tras una temprana eliminación en el ATP de Hong Kong la semana pasada, donde cayó ante el local Coleman Wong.

El torneo cuenta con una fuerte presencia albiceleste: Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli. Y aun resta saber si se les suma Juan Manuel Cerúndolo, quien avanzó a la ronda final de clasificación tras vencer a Shintaro Mochizuki.

Si Navone logra superar a Michelsen, en la segunda ronda (octavos de final) se enfrentaría al ganador del duelo entre el francés Alexandre Muller y un jugador proveniente de la clasificación

