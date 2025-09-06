Maccaroni: “Pedimos maquinas, gente y horas de trabajo, pero…ver para creer”

Luciano Maccaroni, además de productor afectado es el Delegado Zonal de Sociedad Rural Argentina, estuvo dialogando con “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) sobre lo que fue la reunión con el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires que se realizó en la Escuela de El Chajá de la cual fue parte. Un encuentro al que calificó como “positivo”, en el cual se hizo un pedido de “máquinas, más gente y más horas de trabajo” pero con la premisa de ver para creer ya que “esta situación viene desde marzo”. También comentó que “en el tramo de Quiroga a La Niña nunca entró una máquina, no sé cuando nos tocará”, que volver a su casa en el campo le provoca una suerte de angustia y nostalgia porque “de ese trayecto de 15 kilómetros, diez está bajo agua”.

En la charla se refirió a lo que va a ocurrir el próximo martes 9 con la reunión ampliada de toda la Comision Directiva de la Sociedad Rural Argentina acá en 9 de julio y, por la tarde, una charla con un ex referente de hidráulica. Evento con presencias de peso del ruralismo nacional que, por cuestiones menores de cortocircuitos entre entidades del sector, se va a hacer en la nueva sede de la Cámara de Comercio local y no en alguno salón de las instalaciones de la Sociedad Rural local. Un dato que, en medio de una situación desesperante de toda la ruralidad, marca donde están las prioridades de cada uno.