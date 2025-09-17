Los Toldos, el pueblo quesero que supo ser un refugio holandés

Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte, es una ciudad de atractivos distintivos. La Casa Museo de Eva Perón, la comunidad mapuche con sus hilados y la producción de queso gouda confluyen en este destino bonaerense que seduce a visitantes vernáculos y extranjeros.

Este pequeño sitio que tuvo su origen en la toldería mapuche instalada por el lonco Ignacio Coliqueo en la segunda mitad del siglo XIX, y fue fundada por Electo Urquizo, desde hace más de 70 años, conserva una tradición nacida del legado de familias holandesas que, tras la Segunda Guerra Mundial, encontraron en estas tierras una nueva oportunidad. Hoy, esa historia se celebra con el Festival del Queso: sabores, recorridos y cultura en un fin de semana único.

En un entorno de tierras fértiles, médanos y lagunas, donde conviven la agricultura con la ganadería, como la mayoría de los poblados del interior bonaerense, Los Toldos se siente orgulloso de sus afamados quesos artesanales Gouda, justamente de origen holandés. Se trata de un producto que es parte de su cultura inmigratoria, tradicional y distintivo, que se transformó en un embajador muy importante de su agroindustria.

La tradición quesera comenzó de la mano de la familia holandesa Doeswijk, que se estableció en la zona rural conocida como “La Ciudadela”, donde compartieron espacio con los monjes suizos que fundaron un Monasterio Benedictino. Allí comenzó a producir quesos tipo Gouda para vender en el pueblo y su zona de influencia, logrando gran aceptación de los vecinos por la gran calidad del producto que elaboraban.

Festival del Queso: 11 y 12 de octubre

En este contexto, desde 2017 se realiza el Festival del Queso, que va de la mano de la Ruta del Queso Gouda. Este año, el Festival del Queso celebra su sexta edición el 11 y 12 de octubre con sabores, tradiciones y producción local.

El evento contará con un gran despliegue de stands de su producto vedette: el queso gouda, pero también habrá otros quesos, puestos gastronómicos, chacinados, cervezas, artesanos, emprendedores locales, bailes típicos, música en vivo, degustaciones, charlas y cocina en vivo.

Una ruta productiva

El corazón del festival, que lo distingue de otras propuestas, es el recorrido por tambos y queserías. El año pasado, durante la quinta edición del Festival del Queso en Los Toldos, la Ruta del Queso duplicó su convocatoria respecto a años anteriores, convirtiéndose en un verdadero motor de atracción turística y comercial, con un fuerte impacto en la economía local y en la visibilización del sistema productivo.

La propuesta incluye más de 60 kilómetros de recorrido, con visitas guiadas a establecimientos emblemáticos como Los Holandeses, Santa María y la Quesería de la Abadía de los Monjes Benedictinos, donde los turistas pueden conocer el proceso de elaboración, interactuar con productores y degustar quesos artesanales en contacto directo con el campo.

Dónde está Los Toldos

La ciudad de Los Toldos se encuentra en el partido de General Viamonte, ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, lindando con los partidos bonaerenses de Junín, Bragado, 9 de Julio y Lincoln. La ciudad está sobre la ruta 65. (DIB)