Los Toldos, el pueblo quesero que supo ser un refugio holandés

Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte, es una ciudad de atractivos distintivos. La Casa Museo de Eva Perón, la comunidad mapuche con sus hilados y la producción de queso gouda confluyen en este destino bonaerense que seduce a visitantes vernáculos y extranjeros.
Festival del Queso: 11 y 12 de octubre
En este contexto, desde 2017 se realiza el Festival del Queso, que va de la mano de la Ruta del Queso Gouda. Este año, el Festival del Queso celebra su sexta edición el 11 y 12 de octubre con sabores, tradiciones y producción local.
El evento contará con un gran despliegue de stands de su producto vedette: el queso gouda, pero también habrá otros quesos, puestos gastronómicos, chacinados, cervezas, artesanos, emprendedores locales, bailes típicos, música en vivo, degustaciones, charlas y cocina en vivo.
Una ruta productiva
El corazón del festival, que lo distingue de otras propuestas, es el recorrido por tambos y queserías. El año pasado, durante la quinta edición del Festival del Queso en Los Toldos, la Ruta del Queso duplicó su convocatoria respecto a años anteriores, convirtiéndose en un verdadero motor de atracción turística y comercial, con un fuerte impacto en la economía local y en la visibilización del sistema productivo.
La propuesta incluye más de 60 kilómetros de recorrido, con visitas guiadas a establecimientos emblemáticos como Los Holandeses, Santa María y la Quesería de la Abadía de los Monjes Benedictinos, donde los turistas pueden conocer el proceso de elaboración, interactuar con productores y degustar quesos artesanales en contacto directo con el campo.
Dónde está Los Toldos
La ciudad de Los Toldos se encuentra en el partido de General Viamonte, ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires, lindando con los partidos bonaerenses de Junín, Bragado, 9 de Julio y Lincoln. La ciudad está sobre la ruta 65. (DIB)