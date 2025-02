Los productores yerbatero buscan que Milei escuche su reclamo: “con un libre comercio estamos muertos, no tiene sentido lo que hizo nuestro presidente”

por Monica Andrea Gomez

A más de 400 días de la entrada en vigencia del DNU 70/23, que desreguló la actividad

yerbatera en Argentina, los productores siguen en pie de lucha. Sin respuestas concretas ni

avances en las negociaciones, este sábado 1 de marzo se movilizarán a la ciudad de Puerto

Iguazú con el objetivo de visibilizar su reclamo y exigir la restitución de las facultades del

Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Desde la implementación del decreto el 29 de diciembre de 2023, los yerbateros han llevado adelante múltiples medidas de protesta, como cortes de ruta, acampes y reuniones con funcionarios, pero sin lograr una solución que les permita sostener su producción. Para

muchos, la pérdida parcial del INYM dejó al sector en una situación de extrema

vulnerabilidad, donde los pequeños productores, que representan el 70 % de la producción

de yerba mate, quedaron a merced de las grandes empresas.

Uno de los productores que alzó su voz es Rafael Lansing, un pequeño colono de 33 años

oriundo de Wanda, Misiones, quien días atrás grabó un video dirigido al presidente Javier

Milei. En su mensaje, Lansing apela directamente al mandatario y le solicita que revierta la

decisión tomada con el INYM.

«Como productor le pido a usted que nos ayude con el tema de la yerba mate. Lo único que

va a lograr con esto es que los pequeños productores, que producen el 70 % de la yerba,

vendan su chacra», advierte con preocupación.

Si bien Lansing reconoce que apoya algunas de las medidas del gobierno de Milei, sostiene

que la desregulación de la actividad yerbatera y el desguace del INYM no benefician en

absoluto a quienes trabajan la tierra.

«No estamos en condiciones de trabajar con un libre comercio. La realidad es que como

país y como provincia estamos lejos de lograrlo. Deberíamos industrializar la provincia,

sumar secaderos, molinos y más cámaras de comercio. Hoy vamos muertos», sentencia.

Para el productor, la clave de la crisis radica en la falta de un ente regulador que garantice

un precio justo para la materia prima. “El INYM era la única entidad que tenía la facultad de

acordar el precio de la yerba mate con los molinos”, explica.

Uno de los principales problemas que denuncian los yerbateros es la falta de interés de la

industria en negociar. Según Lansing, los empresarios del sector no quieren sentarse a

dialogar con los productores, lo que deja a los pequeños colonos en una situación de

extrema debilidad.

«A los empresarios no les interesa reunirse con nosotros porque hay dos locos que manejan

el valor de la yerba. Para los colonos es imposible negociar con ellos. Por eso es vital el

pleno funcionamiento del INYM», afirma con indignación.

Este escenario ha generado una profunda incertidumbre entre los productores, quienes

temen que, si no se revierte la situación, la crisis afecte no solo a las familias que dependen directamente de la actividad yerbatera, sino también a los pueblos enteros cuya economía gira en torno a este cultivo.

«La localidad de Wanda es una zona productora, pero no tiene industria de procesamiento

de yerba. Sin el INYM, los productores quedan totalmente desprotegidos y sin herramientas

para negociar», explica Lansing.

A pesar de las dificultades, los yerbateros mantienen la esperanza de que el gobierno

nacional escuche sus reclamos y revierta la decisión tomada con el INYM. Lansing confía

en que el presidente Milei aún puede rectificar el rumbo:

«Tengo fe. Creo que detrás de todo esto el presidente es un ser humano y hay decisiones

que tomó mal. Este es el momento de parar, de rever y preguntarse por qué toda esta gente está protestando», sostiene.

Mientras tanto, los colonos continúan en estado de movilización. “Los acampes son la única

forma de demostrar nuestro descontento sin perjudicar al resto de los ciudadanos. Pero hay

que llegar más arriba, porque como vemos, podemos pasar meses a la vera de la ruta sin

ser escuchados”, advierte el productor.

Para los yerbateros, la lucha no solo es por el presente, sino también por el futuro del

sector. La desregulación los enfrenta a una realidad en la que, sin un ente regulador, las

condiciones de producción se vuelven insostenibles. “Si no se revierte esta situación,

seremos estafados todos los productores”, concluye Lansing.

Este sábado, la movilización en Puerto Iguazú será una nueva oportunidad para visibilizar

su reclamo y exigir una respuesta concreta del gobierno. La pregunta es si, esta vez, serán

escuchados.