Los judiciales se suman al paro docente y desafían a Kicillof

La provincia de Buenos Aires se enfrenta a una jornada de alta conflictividad social el próximo 2 de marzo. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) firmó un paro total de actividades que coincidirá con la medida de fuerza ya anunciada por los gremios docentes, transformando el día de la Asamblea Legislativa en un escenario de protesta masiva contra la gestión provincial y los recortes del gobierno nacional.

La decisión de los judiciales, liderados por Hugo Russo, surge tras el rechazo de las bases a las propuestas salariales presentadas por el Ejecutivo bonaerense. El gremio ha dictaminado un cese de actividades sin presencialidad ni teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia, fundamentando la medida en la «profunda crisis económica» y la pérdida del poder adquisitivo que afecta a los trabajadores del sector.

Esta huelga se suma al paro lanzado previamente por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y Suteba, lo que marcaría el primer año de la gestión de Axel Kicillof en el que las clases no comienzan según el calendario previsto.



Los reclamos de la AJB no se limitan únicamente al salario. El sindicato exige la creación de una mesa técnica de carrera judicial, una ley de paritarias específica para el sector y mejoras urgentes en los servicios de la obra social IOMA. Asimismo, el conflicto tiene una arista política que une a los gremios con la administración provincial: la exigencia al Gobierno Nacional por la restitución de fondos retenidos a la provincia, una situación que, según denuncian, pone en riesgo el funcionamiento de instituciones clave como el Instituto de Previsión Social (IPS).

El panorama para el Ejecutivo bonaerense se presenta complejo. A pesar de los intentos por mantener el diálogo, el descontento de las bases ha superado las expectativas oficiales. La coincidencia del paro judicial y docente el mismo día en que el gobernador debe exponer su balance de gestión subraya una creciente presión sindical en un contexto de incertidumbre económica nacional que parece golpear con especial dureza al territorio bonaerense.