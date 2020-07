Los corrales de las nuevas generaciones

(Por Mónica Gómez)

Pensar en hablar de los mandatos familiares, de las herencias o de aquello que hay que seguir por tradición familiar muchas veces cae en el recelo. Todos en algún momento de rebeldía queremos afianzarnos individualmente y sacudir un poco de aquello que vivimos desde chicos. Tal vez si sea esa la forma de mostrarnos al mundo, pero realmente esa construcción nominal de nosotros se hereda de todo lo que vivimos y mantenemos en la memoria. Somos al fin, una construcción de lo que transcurrió en nuestra vida.

Lucia Machay y su familia tienen historia y la afianzando en cada paso que dan como una familia ganadera. Eso que vivieron desde chicos, aquello que los retrotrae a su infancia, todo eso es lo que hoy los lleva a proyectar un emprendimiento ganadero con vistas a que sea un próspera y lucrativa empresa. Son muchos los desafíos que se encuentran a la hora de dar inicio con este sueño. Lucia junto a sus hermanos combinan sus respectivos trabajos con esa nueva pasión que redescubrieron. Todo lo que hoy generan es trabajo de reconstrucción y se van fortaleciendo en virtud de las nuevas metas que se proponen. Mirando para adelante sin olvidar los pasos de sus abuelos, la confianza de ese trabajo que les delegó su padre y la contención fiel de su madre que hoy les brinda.

Soñando e ideando mucho por hacer. Tiene la convicción de redescubrir el campo como un medio de vida que los ligue a lo que fueron. Añorando cada momento vivido en familia, sumando a la nostalgia del sonido de las vacas en los corrales una luz de futuro. Cuántas anécdotas transcurrieron en esas mismas tierras, las mismas que hoy son trabajadas por ellos como lo fueron por su padre y abuelo. Ellos son sinónimos de nuevas generaciones, de emprendimiento de empuje y de proyección donde todavía se vive la pasión por el campo algo que siempre estuvo latente y vivo para la familia.

La iniciativa de tomar la posta de lo que nunca se perdió no fue solo un simple acierto de la quien más los ama, su madre. Nacieron en una familia con tradición ganadera, comandado por su padre junto al abuelo materno el negocio se divisaba como favorable. Después de pasar por la desventura más importante a tan corta vida, el campo, las vacas y todo aquello que llevaba adelante su papá ya se le hacía pesado para la familia. Con cada unos encaminado en sus propias hazañas aun así el campo nunca perdió la tradición ganadera. Y con la buena mirada de su madre soñando con que no se pierda eso que construyó su papá reservo y mantuvo a un pequeño grupo de vacas con la ilusión de lo que hoy se convierte en realidad.

El poder decidir desde chicos tomar el camino elegido por cada uno y no seguir la impronta familiar fue un impulso a que la decisión de volver sea desde el corazón. Los tres hermanos asumen esta dirigencia en el negocio como el inicio, bajo el deseo que los corrales vuelvan a tener el sonido de las vacas. Bajo la intuición y la pasión por este rubro el negocio está en un proceso de construcción. Y si bien no fue un paso de postas Lucía siente que dedicarse a la ganadería es como andar en bicicleta. Es algo que estás en ella es corporal lo cual lo mantiene en la memoria de hacer lo vivieron como parte de tu entorno y de tu cultura. Es aquello que está presente en su saber, es eso que se hereda más allá de la vaca, es la tradición del oficio. Tienen la convicción de que el campo es un pilar que no debe desaparecer, que hay mucho esfuerzo e historia familiar que debe ser preservada y valorada. A pesar de su arraigo por la ganadería en el campo la madre de Lucía conservaba su huerta para el consumo familiar y la receta que más le trae el recuerdo de ese lugar es la sopa de calabaza.

Sopa de Calabaza

Necesitamos:

● Zapallo calabaza 1 Und.

● Cebolla 1 Und.

● Mostaza 1 Cda.

● Miel 1Cdta.

● Sal

● Agua

Procedimiento:

Rehogar la cebolla picada, agregar las calabazas en cubos, condimentar con miel, la mostaza y dejar cocinar unos minutos. Agregarle agua hasta cubrir las verduras, salar y dejar cocinar por 10 minutos y procesar.