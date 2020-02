Lincoln: Desde el Frente de Todos buscan terminar con el acoso callejero

El bloque de concejales del Frente de Todos de Lincoln presento una iniciativa que tiene como objetivo prevenir la forma más naturalizada de violencia contra las mujeres, el acoso callejero. El proyecto prevé sanciones económicas para los acosadores, campañas de concientización y una línea telefónica para efectuar denuncias.

En el marco de ampliación y federalización de las políticas públicas en favor de las mujeres y las minorías sexuales, el bloque de concejales por el Frente de Todos de Lincoln presentó un proyecto de ordenanza que propone “acciones concretas vinculadas a la sanción de conductas violentas derivadas del acoso en espacios públicos o privados de acceso público”.

Por otra parte, la iniciativa promueve abarcar la problemática de forma integral, por medio de la implementación de campañas de concientización, la creación de una línea telefónica gratuita para realizar denuncias y la capacitación sobre acoso callejero para todo el personal involucrado en los procedimientos de la ordenanza.

Además, el proyecto establece sanciones económicas para los acosadores. También la creación de un registro de infractores, con sus datos personales, fechas en las que se les aplique la multa y montos.



El proyecto de ordenanza establece seis formas de acoso en espacios públicos. Si bien están citadas explícitamente, el texto deja abierta la puerta para sancionar otros modos que no fueran contemplados en el proyecto. Se trata de comentarios directos o indirectos no consentidos en referencia al cuerpo; fotografías y/o grabaciones no consentidas; contacto físico indebido; persecución o arrinconamiento; masturbación o exhibicionismo, gestos obscenos u otras expresiones; comentarios o agresiones referidos a sexo, raza, etnia, religión, orientación sexual u otro que la persona interprete como conducta discriminatoria.

El proyecto de ordenanza establece las sanciones económicas para los acosadores en 800 unidades fijas (UF). Cada una de estas unidades equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial YPF, que ronda actualmente los 59 pesos. Por lo tanto, si el proyecto fuera aprobado hoy, un infractor debería pagar 47.200 en concepto de multa por acoso callejero.

En mayo de 2019, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 27.501, que incorpora la modalidad de acoso callejero a la ley integral de violencia contra las mujeres y confirió a la norma carácter nacional. A partir de ese momento, concejos deliberantes de varias localidades bonaerenses comenzaron a tratar la temática de acoso callejero con base en dicha ley nacional. En ese contexto, el Concejo Deliberante de Lincoln se sumó a las iniciativas por medio del proyecto que presentó el bloque por el Frente de Todos.

La concejala Patricia Gatti detalló los proyectos presentados por el bloque por el Frente de Todos relacionados con Mujeres, Género y Diversidad Sexual: “Estamos trabajando fuertemente para generar normas que nos den herramientas para luchar contra los diferentes tipos de violencias contra las mujeres”.

En ese contexto, la edil señaló: “Creamos un proyecto de ordenanza que sancionará el acoso callejero. También presentamos un proyecto de decreto solicitando la creación de la Comisión de Mujeres y Diversidad en el ámbito del poder legislativo. Por otra parte, presentamos un proyecto de ordenanza que prohibirá el acoso sexual por parte de los funcionarios públicos”.

Los expedientes fueron presentados por el bloque y aguardan tratamiento. En ese orden, Gatti sostuvo: “Esperamos contar con el acompañamiento de todos los bloque y concejales. Consideramos que las mujeres no pueden esperar”.

Luego, la concejala habló de su agenda de labor legislativa: “La semana pasada asistí al Encuentro de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios que se llevó a cabo en Avellaneda. Fue una reunión muy productiva en la que tuve la posibilidad de encontrarme con Estela Díaz, ministra de las Mujeres y con la diputada Magdalena Sierra, quien es además la presidenta del Observatorio de Políticas Públicas de Avellaneda”.

Finalmente, Gatti aseguró: “Estoy muy conforme con el contacto que pudimos establecer con Magdalena, porque es una mujer pujante y dispuesta a transmitirnos sus experiencias. A partir de allí podremos elaborar una agenda conjunta de trabajo sobre diversas políticas públicas”.

(Cuestión Política)