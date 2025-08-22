Lengua de Señas, una herramienta para la empatía

La profesora de Sordos e interpretación de Lengua de Señas Argentina (LSA) nos contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el proceso de mediar la comunicación entre personas que usan LSA y personas que usan el español, actuando como un puente lingüístico y cultural para garantizar el acceso a la información y la participación plena en la sociedad.

La profesora Séttimo habla con pasión de esta labor, realizada por intérpretes profesionales capacitados en carreras universitarias y que es fundamental para la inclusión y el cumplimiento de los derechos de las personas sordas en Argentina. Ella misma ha ejercido su labor en distintos colegios de la ciudad, dedicando más de tres décadas a promover la inclusión de las personas sordas e hipoacúsicas. También repasó su trayectoria, motivaciones y los desafíos pendientes en materia de accesibilidad.