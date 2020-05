(Por Lic. Hugo Merlo) Lo primero que debemos tener cuenta que esto será así, ni bueno ni malo, diferente… y tendremos que adaptarnos si queremos sobrevivir. Más allá de algunas generalidades, me adentraré en las vivencias personales, sin contrastar. Repasemos algunas actividades dónde “la vida on line” seguramente impactará con más fuerza y no es eso exclusivamente, si no que ese impacto tendrá una importancia relativa, estamos hablando de la EDUCACIÓN. Lo primero que surge entonces es el concepto de inclusión digital, esto obliga a quienes corresponda proveer medios para la conexión del alumno. Exagerando un poco es como “construir la escuela cerca de la casa de cada alumno”, por supuesto habrá que revisar la pedagogía, los contenidos, los exámenes, las correcciones…Ventajas: horarios flexibles, que el alumno no pare cuando paran los maestros, creatividad.

Otro de los aspectos es el comercio, vaya Ud. un día al Correo y va a ver una cola de gente, esa gente está retirando cosas que compró por alguna de las empresas de comercio electrónico. La competencia se tornará más agresiva, lo estamos notando en nuestra consultora como de a poco comienzan a incursionar en plataformas de comercio. Y que le voy a decir de los delivery cada vez más asociados a los locales gastronómicos e indispensable en épocas como la que estamos pasando, podríamos decir que se han adaptado.

El “trabajo en la casa”, otra modalidad que seguramente se irá imponiendo como forma laboral, por supuesto que diferentes tipos de trabajo, pero se irán delineando. Días pasados charlaba en un chat con una amiga de 39 años, con dos hijos pequeños, que estaba haciendo home office e imaginando la respuesta le pregunté: ¿seguirías así después que termine la cuarentena?, – ¡Ni loca! Los chicos complican el tema, pero habrá trabajos diseñados para hacerse desde hogar. Los milenials, jóvenes de entre 20 y 27 años aproximadamente que manejan las tecnologías, se encuentran en su hábitat natural.

Las relaciones personales son un capítulo aparte, cuando vemos en PNL la comunicación, lo que decimos está relativizado por como lo decimos, los gestos, emociones, las expresiones faciales, además las expresiones corporales, por eso una video llamada contiene muchísima información.

La pandemia ha modificado la relación con parientes, amigos, parejas, es más, en algunos casos, mejora las relaciones. Por ejemplo, con un grupo de amigos nos reuníamos una vez por semana, ahora nos vemos todos los días. Anoche dialogaba dentro de un grupo y uno de los integrantes contaba las desgraciadas vivencias que había tenido en su vida y los demás escuchábamos y realmente se sentía liberado. ¿Ud. cree que hubiese encontrado alguna otra oportunidad de hablar de sus penas?. Seguro que no.

Seguiremos…