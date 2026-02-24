La unidad?..Por ahora, te la debo

Por Carlos Graziolo

Hace unos años atrás, en1997, cuando Carlos Menem convocó a Daniel Scioli para integrar la lista de diputados, una viñeta en un periódico exponía al destacado motonauta de entonces sentado frente a un pizarrón y donde un profesor, puntero en mano, le indicaba al recién llegado al peronismo las particularidades del movimiento al que se incorporaba. Para ello apelaba a los conocimientos náuticos del piloto: “Babor, izquierda; estribor, derecha” y Scioli expresaba: ¡Qué difícil es el peronismo!

La situación actual es tan espinosa como entonces o tal vez peor: no está en el poder, tiene serias dificultades en varias provincias y en la nuestra no dejan de aparecerle inconvenientes; ahora la última (¿la última?) es que Alak (Julio) el intendente de La Plata rompió con Kicillof porque lo vetó como presidente del PJ bonaerense. Cristina lo propuso como salida para lograr la unidad, pero el gobernador lo bloqueó. La sintonía que durante años mantuvieron Kicillof y Alak se rompió. La crisis estalló cuando Cristina Kirchner le acercó al gobernador el nombre del intendente de La Plata para conducir el PJ bonaerense, ante la negativa que generaba en el kirchnerismo Verónica Magario.

La propuesta tenía sentido. Alak era el intendente más cercano al gobernador. Juntos recuperaron la capital provincial que hasta 2023 estuvo en manos del PRO. Un paso clave para el discurso de Kicillof, anclado en la ciudad de La Plata como centro administrativo y político de la provincia de Buenos Aires. Una manera de diferenciarse de María Eugenia Vidal que atendía desde el Museo Ferroviario de Retiro.

Pero lejos de agradarle, la propuesta de Cristina enfureció a Kicillof. Entendió, no solo que le vetaban a su candidata (por entonces Magario), sino que el propio Alak había trabajado a sus espaldas para potenciar su candidatura con la ex presidenta. Algo que en el kirchnerismo desmienten. Pero a todo esto ¿Qué pasa un escalón más bajo en los distritos de la provincia por caso en 9 de Julio?.

La Junta electoral del Partido Justicialista resolvió no oficializar la lista que encabezaba Cristian Martín y solo aprobó la que lidera Augusto Ippoliti (La Cámpora). Por eso hubo hoy una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza.

El paper distribuido a la prensa dice textualmente “Viendo la decadencia de varios años del peronismo nuevejuliense para llevar adelante una lista de unidad, dejando de lado las diferentes particularidades de cada espacio. Cuando nos referimos a todos, estamos también haciendo alusión a compañeros y referentes de la otra lista que se conformó posteriormente. Todos concurrieron manifestando la voluntad de ser parte de una lista pluralista, excepto el espacio de La Campora”.



Luego fue el turno de “los apoderados de la lista”, así los presentó Cristian Martín a Juan Pablo Gagliano y a Juan Ignacio De Sogos, quienes comentaron que se conformó la lista, reuniendo avales y documentación respaldatoria para la misma, aclarando que se requerían 98 y se reunieron 150, siendo confirmados 147. Los apoderados resaltaron que, desde el 9 de febrero a la fecha del cierre, cuando debían ser corregidas las observaciones, si las hubiera, no recibieron ningún mail o llamado. “La Junta nunca notificó ninguna irregularidad” aclararon, “a pesar de haber certificado 147 avales físicos y la impresión digital de la carga de la misma. El nuevo recurso de apelación presentado el 20 de febrero fue rechazado el mismo día en todos sus términos.

El comunicado que rubrica como Movimiento Justicialista Nuevejuliense para identificarse dice mucho más de lo que se escuchó en la conferencia de prensa: “Por lo expresado anteriormente NO HAY INTERNAS, las cuales parecen ser temidas por el espacio de Augusto Ippoliti y la concejal María Elena Defunchio” acusaron y augurando “que muchos afiliados y afiliadas del partido justicialista vamos a desconocer y no considerar a quienes fueron digitados políticamente para encabezar nuestro partido”.

El slogan que primó fue: ‘No fueron los avales, fueron las decisiones políticas’. Las últimas palabras fueron el anuncio de continuar con la organización para conformar una verdadera alternativa peronista para 2027. La unidad, por ahora, te la debo.