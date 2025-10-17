La provincia fortalece sus lazos con China: reunión de Bianco con el SAI

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, recibió a una delegación del Instituto de Administración de Shanghái (SAI) con el propósito de intercambiar experiencias en gestión pública y evaluar posibles acuerdos de cooperación académica e institucional entre el SAI y el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la formación y profesionalización del personal estatal, y se analizaron oportunidades de trabajo conjunto en materia de capacitación técnica, gestión pública y liderazgo gubernamental.

La delegación china fue encabezada por TU Ye, vicepresidente del SAI a cargo de las áreas financieras y de recursos humanos, acompañado por DONG Youhong, director del Departamento de Administración Pública, y PAN Wenxuan, titular de la Escuela de Investigación sobre el Desarrollo, entre otros representantes de la institución.

Este acercamiento se enmarca en las acciones de cooperación entre la Provincia de Buenos Aires y la República Popular China, y constituye un primer paso hacia la creación de programas conjuntos de formación.

El SAI, fundado en 1949, es una de las instituciones más reconocidas de China en formación administrativa y desarrollo de políticas públicas. A lo largo de su trayectoria ha capacitado a más de 60.000 funcionarios y trabajadores estatales, incluidos unos 4.000 directivos de alto nivel, y desempeña un papel central en la modernización del aparato gubernamental de Shanghái.

Por parte del Gobierno de la Provincia participaron del encuentro el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris, el secretario ejecutivo del IPAP, Hernán Escudero, y el subsecretario de Coordinación Económica y Estadísticas, Nicolás Todesca. (InfoGEI)Ac