La Peña del Presidente



El domingo próximo será la apertura del año legislativo con el Congreso como escenario. Una vez finalizado habrá una cena en Olivos. El anfitrión? El presidente. Los invitados? Diputados y Senadores de La Libertad Avanza. El encuentro, previsto para las 21, funcionaría como gesto político y señal interna tras el avance de los principales proyectos impulsados por el oficialismo durante el período extraordinario. Al menos tres fuentes libertarias confirmaron la convocatoria, aunque evitaron precisar detalles logísticos. En la Casa Rosada interpretan la reunión como un cierre simbólico de un tramo legislativo intenso, en el que el Ejecutivo logró sortear votaciones clave sin fracturas visibles dentro de su bloque.

Si el cronograma oficial se cumple, esta semana quedarían consolidadas iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno: la reforma laboral, la readecuación de la Ley de Glaciares, el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea. A ello se suman el presupuesto 2026 —el primero diseñado íntegramente bajo la impronta libertaria— y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, aprobados en el tramo previo.



El antecedente inmediato remite a septiembre de 2024, cuando Milei agasajó en Olivos a los legisladores que respaldaron su veto a la movilidad jubilatoria. En aquella ocasión, el Presidente los definió como “héroes” por sostener el equilibrio fiscal y cada asistente abonó su propio cubierto, en un formato que combinó celebración política y mensaje ideológico. Ese esquema, reuniones con impronta épica y autofinanciadas, parece consolidarse como marca de estilo.

A diferencia de aquel asado, donde la convocatoria incluyó aliados del PRO, el MID y sectores del radicalismo, esta vez el eje estaría puesto en la cohesión interna de La Libertad Avanza. No obstante, en los pasillos oficiales no descartan que algunos socios parlamentarios que acompañaron las reformas recientes puedan sumarse sobre la hora. El Gobierno lee el escenario como un momento de fortalecimiento propio y de debilidad opositora, especialmente en el peronismo, que atraviesa tensiones de liderazgo y fragmentación en ambas cámaras.



La cena se produciría días después de la primera reunión de Gabinete del año, en la que se revisaron metas de gestión y se delinearon los próximos pasos de la agenda económica y legislativa. En ese marco, el discurso de apertura de sesiones será clave para fijar el tono del vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso durante 2026. Con el respaldo parlamentario reciente como carta de presentación, Milei buscará profundizar su programa de reformas estructurales y consolidar una narrativa de gobernabilidad basada en resultados legislativos.

En Olivos, más que un brindis, el oficialismo ensayará una fotografía política: la de un bloque alineado detrás de un liderazgo que apuesta a convertir cada votación en un plebiscito sobre su proyecto de poder.