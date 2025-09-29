La oposición va por una nueva victoria en el Congreso: buscará aprobar la limitación a los DNU

La reforma del Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia establece que el rechazo de una sola Cámara alcanzaría para anular un DNU y fija un plazo máximo de 90 días para su tratamiento.

Luego de anotar importantes victorias legislativas en las últimas votaciones, la oposición busca avanzar en una nueva pulseada contra el Poder Ejecutivo y aprobar en Diputados la ley que limita a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave para el presidente Javier Milei. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno del Senado y podría debatirse en la Cámara baja este miércoles.

En la sesión de labor parlamentaria ya se confirmó la intención de sesionar esta semana aunque también se propuso como alternativa el miércoles 8 de octubre.

La reforma del Régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia establece que el rechazo de una sola Cámara alcanzaría para anular un DNU y fija un plazo máximo de 90 días para su tratamiento. Además, prohíbe la emisión de decretos con materias múltiples, como ocurrió con el 70/2023 de desburocratización del Estado, que aún debe ser debatido por Diputados, a casi dos años de su promulgación. “El Gobierno pretende gobernar por decreto. Si no se limita, el Congreso queda reducido a un rol testimonial”, advirtió un diputado que respalda el proyecto.

El objetivo de los bloques opositores es avanzar lo antes posible con la medida antes de que se produzca el recambio legislativo el 10 de diciembre.

Agenda legislativa: la oposición avanza en distintos frentes contra el GobiernoDurante la sesión también se incluirán dos reclamos de los gobernadores: la modificación del reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la forma de pago de los Adelantos del Tesoro, que pasarían a transferirse de manera diaria junto a la coparticipación. Ambas iniciativas cuentan con media sanción del Senado y son uno de los focos de conflicto entre los gobernadores y la administración nacional.

Otro de los puntos que está en la agenda de la Cámara baja es la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El interbloque Desarrollo y Coherencia -la unión entre los bloques liderados por los exlibertarios Marcela Pagano y Oscar Zago- buscan iniciar una moción de censura por una serie de reclamos, entre ellos, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad. Los legisladores advirtieron que el funcionario crisis «ha puesto en crisis la división de poderes y el respeto a la ley».En paralelo, los bloques opositores avanzan en un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que se fije un cronograma de tratamiento del Presupuesto 2026 y evitar que, como ocurrió el año pasado, el debate quede sin dictamen.(Ámbito Financiero)