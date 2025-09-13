La noche de ellas

Impresionante noche de voces femeninas se vivió este viernes 12 en la Biblioteca con lleno total. Emma Cendalli, Nina Arcucci y Valentina “Etérea” González la rompieron toda, se lucieron y emocionaron al público que se acercó a disfrutar de un show con excelente sonido. Estuvieron muy bien acompañadas por Toto Arcucci, Jorge Malpere y el siempre presente Ruben Braggio.

Cada una con su estilo cautivó con las canciones elegidas. La sólidez de Valentina se combinó con la frescura adolescente de Nina Arcucci y Emma Cendalli, un diamante en bruto capaz de emocionar con sus interpretaciones.

La única ausente fue Teresa Villa que por un problema de salud no pudo estar presente. Tendrá revancha porque ya está confirmado que habrá una nueva fecha, ya que hubo cartel de ”localidades agotadas” y varios se quedaron con las ganas de estar presentes.

Durante la semana, Ruben Braggio y Emma Cendalli estuvieron en “Un Plan Perfecto“ (Supernova 97.9) anticipando lo que se iba a vivir el viernes y haciendo un par de temas con los cuales la joven sorprendió con su enorme potencial de su voz.