La Intendente recorrió Quiroga

En el marco de un plan de relevamiento territorial, la Intendente Municipal Gentile visitó la localidad de Facundo Quiroga. La jornada estuvo centrada en supervisar el estado de los servicios públicos y avanzar en una agenda de obras conjuntas destinadas a modernizar el acceso y la seguridad vial del pueblo. Durante el encuentro con el delegado municipal, Juan Carlos Silva, Gentile evaluó el esquema actual de mantenimiento de espacios verdes y la gestión de residuos. Según fuentes oficiales, el objetivo primordial de esta supervisión es optimizar la prestación de servicios básicos y garantizar el ordenamiento urbano en los sectores periféricos de la localidad.

Uno de los puntos clave de la visita fue la reunión mantenida con Néstor Zabaleta, gerente de la cooperativa eléctrica local. El diálogo se centró en la ejecución de proyectos de iluminación que ambas instituciones desarrollan de manera articulada.

Entre las prioridades establecidas, destaca la renovación del sistema lumínico en el acceso principal a Facundo Quiroga, una obra considerada fundamental para la seguridad de quienes transitan la zona. Asimismo, se discutió la extensión de la red de luminarias en diversas calles internas que aún requieren refuerzos de visibilidad nocturna.

La visita concluyó con el compromiso de iniciar nuevas etapas de obra bajo un modelo de gestión asociada. Esta estrategia busca que el municipio y las instituciones civiles de Quiroga compartan recursos y logística para agilizar los plazos de ejecución. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que este tipo de recorridas permiten un contacto directo con las necesidades de cada comunidad del partido, reafirmando una política de descentralización que busca equilibrar el desarrollo entre la cabecera y las localidades rurales.