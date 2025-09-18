La inflación mayorista subió y llegó al nivel más alto del año

El índice mayorista subió 3,1% en agosto y superó al IPC. El dólar oficial aceleró la inflación y encendió alarmas en la economía argentina.

El Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en agosto una suba del 3,1%, la más alta en más de un año, según informó el INDEC. La variación estuvo impulsada por un aumento del 3,1% en los productos nacionales y del 2,9% en los importados.

Con este resultado, los precios mayoristas acumularon un alza de 15,7% en los primeros ocho meses de 2025, mientras que en la comparación interanual el incremento trepó al 22,1%.

Los rubros que más empujaron la suba

Dentro de los productos nacionales, los sectores que más incidieron en la suba del índice fueron:

Productos agropecuarios (+0,61%)

Refinados del petróleo (+0,55%)

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+0,36%)

Petróleo crudo y gas (+0,29%)

Sustancias y productos químicos (+0,23%)

Además, el Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) avanzó 3,3%, y el Índice de precios básicos del productor (IPP) trepó 3,5%, en ambos casos con fuerte incidencia de los productos primarios, que mostraron subas de hasta el 5,9%.

Inflación mayorista versus inflación al consumidor

El dato mayorista volvió a ubicarse por encima del índice de precios al consumidor (IPC), que en agosto había marcado un 1,9%.

Especialistas explicaron que la diferencia se debe al “pass through” de la suba del dólar oficial, que impacta más rápido en los bienes transables y, por lo tanto, en el índice mayorista.

El economista Gabriel Caamaño, de Outlier, señaló: “Sigue acelerando la inflación por el IPIM de la mano del ajuste del dólar, porque acá son todos transables los componentes. Ya arriba de 3% mensual”.

En la misma línea, Aldo Abram, de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que la depreciación de la moneda impacta primero en los precios mayoristas: “Ese proceso después se traslada, con rezago, al índice de precios al consumidor”.

Qué se espera para los próximos meses

De acuerdo con los relevamientos privados, la inflación minorista podría acelerarse en septiembre, ubicándose en torno al 2,5% o más, según anticipó Abram. La dinámica de los precios mayoristas será clave para proyectar el impacto en el consumo y en la actividad económica hacia fin de año. (Grupo La Pronvicia)