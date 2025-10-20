La estrategia Milei: decir lo opuesto a lo que ocurre

Por Redacción Extra

En la Argentina de Javier Milei, la realidad parece haber entrado en un terreno movedizo donde los hechos concretos valen menos que la narrativa oficial. Aun cuando hay evidencia contundente, el Presidente insiste en sostener versiones que contradicen lo que las cámaras muestran y lo que los testigos relatan. El caso más reciente: el violento ataque a un fotógrafo de Tiempo Argentino durante un acto de La Libertad Avanza en Tres de Febrero.

La agresora, identificada como Annabel Ilarraz, roció con gas pimienta a trabajadores de prensa, persiguió a uno de ellos y luego intentó apuñalar a otro en un supermercado cercano. Fue detenida con un cuchillo de 20 centímetros. Sin embargo, para Milei, la atacante era «kirchnerista».

El relato presidencial ignoró por completo los registros en video donde Ilarraz gritaba insultos en clave libertaria, como “kukardo de mierda” y proclamaba “esta es mi ciudad jardín”. Pese a esas pruebas, el mandatario publicó en X (ex Twitter) un mensaje en el que afirmaba: “ESTO ES EL KIRCHNERISMO 26O: CIVILIZACIÓN O BARBARIE LIBERTAD O ESCLAVITUD VLLC!”, acompañando un posteo que mostraba a la agresora con el arma incautada, atribuyéndole filiación opositora.

La realidad invertida

El fenómeno tiene nombre: manipulación de la percepción. Se trata de una forma de engaño psicológico que busca hacer dudar al otro de su propia interpretación de los hechos. “Es decirte que lo que viste no ocurrió, o que ocurrió al revés. Te hacen pensar que estás loco”, explica Rodrigo Quiroga, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiroga detalla: “Funciona porque para los seguidores de Milei queda la idea de que la mujer era una kirchnerista violenta, y para los que no lo son, siembra la duda, porque lo dijo el presidente”.

No es un caso aislado. En las últimas semanas, desde el oficialismo también circuló una tapa falsa de Clarín para deslegitimar la histórica cancelación de deuda con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner. La imagen adulterada —que mostraba una supuesta deuda tomada con Chávez a tasas más altas— fue compartida incluso por el candidato a diputado de LLA, Alejandro Fargosi, y luego replicada por el propio Milei.

“Es una campaña constante de distorsión sistemática de la realidad en redes. Un flujo incesante de noticias falsas o manipuladas que intenta imponer un relato paralelo, en donde el gobierno nunca se equivoca y la culpa siempre es del otro”, analiza Quiroga. Y agrega: “Es una estrategia similar a la de Trump: construir una burbuja de sentido político basada en la falsedad”.

Una militante, un cuchillo y un relato

El ataque ocurrió el viernes 18 de octubre durante una cobertura en Tres de Febrero. Ilarraz, de 50 años y vecina de Morón, llegó al lugar con gas pimienta y luego protagonizó un incidente aún más grave en un supermercado. Fue detenida en la Comisaría 7ª de El Palomar. Su familia descartó que tuviera problemas psiquiátricos. Más allá de los hechos, el presidente optó por instalar su propia versión en redes sociales, desoyendo pruebas, testimonios e incluso el lenguaje de la agresora, típico del discurso libertario.

“No es nuevo que se mienta desde el poder. Lo nuevo es el nivel de sistematicidad y el descaro con el que se niega lo evidente”, cierra Quiroga. Mientras tanto, la agresión a la prensa —una más en la larga lista desde que comenzó el gobierno de Milei— se convierte en un episodio emblemático. No sólo por la violencia, sino por la manera en que se intentó darle vuelta el significado.

En esta Argentina de Milei, los hechos pueden decir una cosa. Pero el relato presidencial dirá otra. Y lo más grave: para muchos, esa versión es la única que existe.