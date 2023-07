La dieta de tu tipo corporal

(Por Prof. Fernando Cocó” Maineri)

Este es un artículo ilustrativo e informativo de como evaluamos las comidas y actividad física según las características corporales.

Ante dudas, trastornos alimenticios, dietas, etc., es aconsejable recurrir a un profesional médico, nutricionista para una evaluación, planificación y seguimiento de hábitos saludables.

Recurrentemente suelen manifestarse preguntas como:

¿Hay que comer diferente según la forma de tu cuerpo?… ¿Se puede conseguir adelgazar de zonas específicas? ¿Cuál es la mejor manera de conseguir el cuerpo con el que sueñas?..

No hay misterios, ni magia en la vida real, todo es constancia, voluntad y movimiento.

Los genes determinan nuestra forma corporal, pero, lo que comes y el ejercicio que realizas a lo largo de tu vida puede transformar tu cuerpo. Seas pera, manzana o esparrago, aliméntate según tu tipo corporal y podrás tener un cuerpo en forma y sano.

Si eres una” persona pera”, y siempre has tenido un trasero grande, seguro que cuando haces dieta pierdes de todos lados y sigues teniendo un problema justo ahí,, lo mismo le sucede a los “tipo manzana ”que tienen barriga, por más que adelgazan siguen encontrando difícil perder panza. Y tampoco están contentas las personas delgadas que no consiguen ganar peso, pueden comer lo que quieran y dejar horas y sudor en el gimnasio y no hay manera de aumentar su masa muscular.

Luchar contra la genética que determina la forma de nuestro cuerpo es casi imposible, pero con una ALIMENTACION ADECUADA Y UN PLAN DE EJERCICIOS ESPECIFICOS se puede conseguir domesticar las zonas rebeldes y armonizar la figura ganando salud!

El Plan:

Define tu forma corporal básica, esparrago, manzana o pera.

Identifica las zonas donde se acumula la grasa, barriga, caderas, todo el cuerpo.

Analiza tus picoteos habituales: dulces, salados, picantes, lácteos, etc.

Descubre que dieta te conviene según tu tipo. La alimentación adecuada no es solo para perder peso, también te ayudara a ganar salud.

Escoge tu plan de ejercicios específicos para tu tipo morfológico.

Tipo esparrago:

La figura longilinea del tipo esparrago suele ser envidiada por peras y manzanas, tanto en hombres como en mujeres se identifica al instante. La mayoría son delgados, suelen comer de todo sin engordar y les cuesta mucho esfuerzo conseguir ganar un kilo, especialmente de masa muscular. No todo son ventajas, ya que cuando ganan kilos suelen hacerlo en su zona media, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes.

La rutina de ejercicios para el tipo esparrago:

El entrenamiento de fuerza es el secreto para conseguir definir la silueta, pesos elevados, disminuyendo las repeticiones y recuperación completa. Es aconsejable no olvidar el ejercicio aeróbico para mantener el corazón sano y aumentar la resistencia.

Tipo Pera;

Esta silueta es típicamente femenina, se caracteriza porque la grasa se acumula en la zona inferior del cuerpo, trasero, cadera, muslos y rodillas. La mayoría deben mantener su dieta toda la vida y por más que adelgacen no consiguen que sus partes disminuyan de volumen.

La buena noticia de este tipo es que el tipo de grasa que se acumula por debajo de la cintura es la grasa protectora, se ha comprobado que esta grasa reduce la resistencia a la insulina y aumenta el colesterol HDL o bueno! Y es la que protege a las mujeres de las enfermedades cardiovasculares.

Evolutivamente la mujer tiene esta distribución de grasa en las caderas y muslos para asegurar la supervivencia y fertilidad en las épocas de hambre, y también es necesaria para tener las reservas durante el embarazo y la lactancia.

La rutina de ejercicio para el tipo pera:

El ejercicio aeróbico es la salvación. Sin olvidar el entrenamiento de fuerza para mejorar la parte superior y tonificar la zona de muslos y caderas. Los trabajos de fuerza a gran intensidad queman más calorías que los de resistencia y en menos tiempo!

El tipo manzana:

Las personas con tipo manzana almacenan la grasa en la parte media, y generalmente tiene un cuerpo inferior delgado, se da tanto en hombres como en mujeres. La grasa extra se distribuye en los hombros, vientre y también en el pecho, caso de las mujeres, las piernas suelen ser delgadas y no acumulan grasa en el trasero.

La buena noticia es que la grasa abdominal del tipo manzana es más fácil de eliminar que la grasa de las caderas del tipo pera, debido a que es grasa extra que no tiene una función reproductora como la del tipo pera y es más fácil de movilizar.

La mala noticia es que la grasa abdominal aumenta la probabilidad de enfermedades cardiacas, diabetes y algunos tipos de tumores. La causa se debe a que la grasa abdominal no está localizada únicamente en tu barriga en forma de los dichosos michelines, hay grasa alrededor de los órganos abdominales como el hígado, páncreas, riñones, y que se denomina grasa visceral. Esta grasa es la más peligrosa porque aumenta los niveles de azúcar en la sangre y está relacionada con la resistencia a insulina y la inflamación. La famosa curva de la felicidad tambies es la curva de la mortalidad y es una cuestión de salud ponerse a dieta y disminuir centímetros de la cintura antes de que sea demasiado tarde.

Rutina de ejercicios para el tipo manzana:

No hay cintura sin ejercicios de zona media para fortalecer la pared abdominal y conseguir una buena faja muscular. Es importante que un profesional diseñe un programa específico, no basta con hacer 500 abdominales acostado!!! Los abdominales solamente NO REDUCEN el abdomen, debe ser un plan integral, sumado a ejercicios de resistencia aeróbica, que protegen del riesgo de enfermedades cardiovascular, diabetes e hipertensión. También ejercicios de hipertrofia muscular y fuerza.

Todos los trabajos de tonificación y fortalecimiento de la Zona Media, es recomendable realizarlos de PIE, ya que es la manera en que vivimos, nos movemos y expresamos diariamente.

