27 Oct 2025
Nueve de Julio
La cuarta sección suma un diputado nacional por LLA

El juninense Joaquín Ojeda, actual titular de PAMI Junín, fue electo como diputado nacional por LLA. El actual funcionario, representante de Las Fuerzas del Cielo, ocupaba el décimo tercer lugar en la nómina oficial.

Cabe destacar que LLA se impuso a nivel provincial, con el 41,5% de los votos. Mientras que en Junín también fue el espacio más votado, con el 48% de los votos. (Cuarto Político)

