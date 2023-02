La cooperativa misionera “San Alberto” pide al gobierno nacional medidas urgentes frente a la escasez de mandioca

(Por Mónica Gómez)

Tras la falta de mandioca en los mercados, las industrias misioneras piden importar fécula para no perder clientes. Romualdo Brandt, socio e integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto Ltda, ubicada en la ciudad de Puerto Rico y Fernando Witzke presidente de la Cámara Empresarial Clúster de la Mandioca Misionera y gerente de C.A.I.S.A. explican las razones a nivel nacional y provincial, de la difícil situación que afectan a las familias dependientes de este producto, a pocos días de comenzar la zafra.

Los dos referentes coinciden que las causas de la baja en la producción se deben a condiciones climáticas y a la falta de mano en obra en el sector: “La cosecha de la raíz de mandioca es manual y no hay en el país forma de mecanizar este proceso aunque la plantación y el control de maleza en algunos casos son actividades mecanizadas”, dice Brandt.

La cooperativa posee una capacidad de elaboración de alrededor de 24 a 25 mil toneladas, pero habitualmente fábrica 10 y 12 mil por zafra, de marzo a septiembre, dependiendo de la cantidad de materia prima que oferte el socio. Eventualmente, algunos no socios se acoplan para suplir el déficit. “Hoy tenemos una escasez hídrica que nos imposibilita trabajar con normalidad. Ya hace dos años que no llueve. El impacto de ver en los números de la producción; el año pasado obtuvimos 4 mil toneladas y este año la expectativa no supera las 5”, informa Brandt.

Tras la obtención de la raíz y su posterior traslado a la cooperativa se realiza un análisis para conocer el contenido de fécula en las mismas. Por una fórmula se saca el peso específico y se obtiene un valor aproximado del contenido de polvo seco. Dependiendo la calidad de la misma se destina para diferentes industrias: alimenticia, textil, papelera, chacinados y otros usos.

“La Cooperativa tiene la política de pagar a nuestros socios un precio básico, y cuando termina la zafra se hace un reajuste porque el monto que fijamos se toma de base para este sector. Entonces nuestros asociados saben que después habrá un adicional”, comenta Brandt.

La cadena Productiva de un cultivo bien misionero

La elaboración de la fécula comienza con el lavado de las raíces seleccionadas, luego se rallan y por medio de diferentes procesos se separa el bagazo del almidón, el cual se seca para obtener un polvo con una humedad del 12%. “El proceso desde el lavado de la mandioca hasta el embolsado es de 30 minutos, por ello lo que hoy se saca de la tierra mañana se elabora. Se hace lo más rápido posible porque las raíces se deterioran fácilmente. Y si bien no hay personal para los trabajos manuales en las chacras, la falta de operarios es un problema para la cooperativa ya que el momento de la siembra se debe realizar por día de 6 ha durante el periodo que dura un mes”, explica el productor.

Brandt destaca que el cultivo de mandioca es bianual: por lo tanto, la cosecha, que arranca a principios de marzo, es de una plantación que se realizó en la primavera del 2021 y la misma se cultivó en el contexto de mayor sequía de los últimos tres años. Debido a que dentro de la cooperativa existe una amplia gama de socios con diferentes extensiones de producción la sequía o las intensas lluvias han sido un gran problema para muchos de ellos. “Al final de año 2021 y hasta mitad de febrero 2022, no había caído una gota, pero a fines de febrero empezó a llover demasiado entonces las raíces, en lugar de crecer se pudrieron y eso va a complicar aún más la zafra de esta temporada”, señala Brandt.

Agregó además, que el año anterior se pagó al inicio $100 el kg y se adiciono el 10 %, A días de comenzar la cosecha, todavía no está fijado el precio por kilo, pero se calcula que este año el aumento rondará en porcentaje a la inflación anual.

Romualdo Brandt explica que el negocio consiste en obtener la mayor cantidad de kilos de fécula por ha, y esto se obtiene a través de la la limpieza y el cuidado de las parcelas que dan como resultado una mejor genética.

Las medidas paliativas para un sector golpeado

Por su parte, los dos representantes del sector mandioquero misionero reconocen que deben buscar alternativas para continuar con las ventas a fin de no perder los clientes a nivel local y nacional:

“Le pedimos al Gobierno de la Provincia de Misiones que interceda ante el Gobierno Nacional para que nos permita, por lo menos, seguir manteniendo al mercado, porque en Misiones hay 10 industrias del producto fécula: cuatro cooperativas, cinco particulares y una que hace fariña de mandioca. Las mismas proveían a la mayoría a fábrica que se debieron cambiar a otros almidones por la falta de fécula de mandioca. Con este panorama va a ser muy difícil recuperar a los compradores”, reconoce Fernando Witzke. Y continúa:

“Las demoras en las aprobaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) son el principal impedimento para que la fécula de mandioca llegue a Misiones desde países como Paraguay y Brasil”, destaca el presidente de la Cámara Empresarial.

“Y el precio a comparación del año pasado se fue casi al 300%. Una bolsa de un 1 kg costaba $200 y hoy en nuestra provincia cuesta alrededor de $800. No tenemos muchas esperanzas porque el año pasado también hubo problemas y eso hace que sea una rueda. A nivel gobierno no tenemos respuestas y estamos tratando de salir del paso a la buena de Dios”, concluye Witzke.