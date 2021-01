La Construcción del Otro como Sujeto

(Por Marina Suárez, Técnica en criminalística y criminología)

Desde que nacemos hasta que morimos, vamos realizando una construcción social de acuerdo al contexto al cual pertenecemos.

Entonces, ¿somos capaces de aceptar el otro como tal con sus diferencias y distinto a mi?

Haciendo esta pregunta para reflexionar a cerca de porque a veces surgen determinadas conductas dentro de los seres humanos que muchas veces no somos capaces de entender o tolerar (aceptar) y que cuando el otro con sus diferencias también difiere de mi estructura formada, se genera un conflicto intersubjetivo de intereses que no somos capaces de impedir o quien debe intervenir para impedir dicho conflicto no es capaz de hacerlo. Es importante entender que el sujeto se construye en la interacción con su medio social, por eso es tan importante el análisis social, el control social para evitar sucesos de conflictos que puedan desencadenar en espacios donde ya no hay más salida que aceptar el castigo por los errores cometidos. Es posible evitar todas las situaciones solo depende de la voluntad de los agentes de control y de justicia que se comprometan con las relaciones de las personas dentro de una sociedad.

Cuando no aceptamos al otro con sus diferencias, surge la discriminación y el rechazo minimizándolo, subordinándolo a una cosa que no tiene importancia, y no entendiendo que el otro proyecta para sí estos malos conceptos transformando sus emociones y generando conflictos en la interrelación por sentirse rechazado, creando las minorías, que a mi entender no deberían existir sabiendo que cada uno de nosotros ya somos diferentes en una misma sociedad. Por lo tanto comienzan a surgir los vulnerables, que refiere de la persona susceptible de ser dañada de diferentes formas; la vulnerabilidad muestra al semejante en situación de ser herido o dañado por la exclusión, la marginación, por la sanción circunstancial o por lo formal.

La vulnerabilidad también está dada por las condiciones sociales y culturales, es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. El Termino vulnerabilidad se usa para identificar grupos que se hallan en situación de riesgo social, es decir compuestos por individuos que son propensos a presentar conductas relacionadas con la agresión, la delincuencia o experimentan formas de daño o tienen desempeños deficientes para la inserción social.

La construcción del delito, desde una mirada integral es el resultado de una combinación de factores personales (fragilidad social, psicológica y penal) como socio-políticos estructurales (selectividad del control social penal, factores estructurales criminógenos); produciéndose las causas estructurales de la violencia: exclusión del sistema económico; discriminación social; desatención publica de las necesidades básicas.

Importante para tener en cuenta: la frustración que provoca no poder satisfacer las demandas primarias y configurarse un proyecto de vida; es fuente de inestabilidad emocional y de respuestas agresivas.

Como podemos ver hay muchas situaciones que pueden llevar a las conductas disruptivas, que tienden a desestabilizar el orden social pero que perfectamente con compromiso y análisis de la situación se pueden ir mejorando todas las cuestiones, para un futuro más prospero y empático.