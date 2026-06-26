Kreplak desplazó al Director de Hospitales por los incidentes de Junín y 9 de Julio



El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, desplazó a Juan Sebastián Riera como máximo responsable de la Dirección Provincial de Hospitales. La decisión de apartar al funcionario, oriundo de la ciudad de Junín y figura de confianza dentro del organigrama sanitario bonaerense, se produce tras semanas de tensiones acumuladas y denuncias recurrentes sobre las deficiencias edilicias, presupuestarias y de personal que afectan a los centros asistenciales públicos del territorio provincial.

Entre los motivos que erosionaron la continuidad de Riera está la muerte de Natalia Bellome, una enfermera que se descompensó mientras cumplía sus funciones en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín y cuyos compañeros denunciaron que no recibió asistencia oportuna debido a la falta de médicos de guardia. A esto se añadieron otras situaciones críticas en la región, como el fallecimiento de una mujer y su bebé en el Hospital Julio de Vedia del municipio de 9 de Julio, un caso que derivó en presentaciones judiciales por presunta mala praxis y desatención.

Si bien desde el Ministerio de Salud han intentado encuadrar este relevo dentro de un proceso ordinario de renovación de equipos y reestructuración interna de las segundas líneas de mando, pero las explicaciones oficiales no lograron calmar los cuestionamientos en el ámbito político.

La remoción de Riera es vista como una admisión tácita de la gravedad de la situación por parte del gobierno provincial. Diversos sectores de la oposición señalaron que los cambios de nombres propios resultan insuficientes si no se corrigen los problemas estructurales subyacentes, tales como los bajos salarios de los profesionales que provocan la renuncia masiva de especialistas y el progresivo deterioro material de las instalaciones hospitalarias bonaerenses.