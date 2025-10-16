16 Oct 2025
Kicillof visitará la Cuarta Sección la próxima semana

El próximo miércoles, el gobernador Axel Kicillof estará visitando los municipios peronistas de General Pinto y Carlos Tejedor. En General Pinto, Kicillof estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

El gobernador Axel Kicillof regresará a la Cuarta sección electoral el próximo miércoles, visitando los municipios peronistas de General Pinto y Carlos Tejedor. Esta visita se produce poco antes del inicio de la veda electoral de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre.

En General Pinto, Kicillof estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. La agenda incluye recorridas por el Centro de Jubilados, un taller protegido, un barrio y la Casa de la Provincia.

Posteriormente, se trasladará a Carlos Tejedor, donde será recibido por la intendenta María Celia Gianini, del Movimiento Derecho al Futuro. (Cuarto Político)

