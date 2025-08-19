Kicillof reforzó obras en salud y seguridad en municipios de la Cuarta Sección

En el marco de su agenda territorial, el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó este viernes los partidos de 9 de Julio y Pehuajó, donde encabezó actividades vinculadas a las áreas de salud y seguridad, acompañado por ministros de su gabinete e intendentes locales.

En 9 de Julio, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendenta María José Gentile, el mandatario inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) «Nueva Alborada», en el barrio homónimo, y entregó una ambulancia de última generación destinada a la localidad de Carlos María Naón. Según detalló la Provincia, la obra demandó una inversión de $1.406 millones y cuenta con 480 metros cuadrados, incluyendo consultorios generales, ginecológicos y odontológicos, vacunatorio, enfermería, farmacia y equipamiento informático para la Historia de Salud Integrada (HSI).

“Este CAPS es el número 195 que inauguramos. No se trata sólo de atender enfermedades, sino de construir espacios integrados al barrio que trabajen en la prevención”, destacó Kicillof durante el acto. También señaló que “la disyuntiva no es entre el Estado o el sector privado, sino entre tener o no acceso a la salud”.

En el mismo distrito, el gobernador entregó nuevos patrulleros acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso. “En la provincia sabemos que no se puede mejorar la seguridad sin recursos. Frente al recorte nacional, decidimos sostener la inversión con fondos propios para atender las necesidades de los municipios”, sostuvo el mandatario.

Más tarde, Kicillof se trasladó a Pehuajó, donde también inauguró un CAPS, en este caso el “Jorge Juan Rocha”, ubicado en el barrio Padre Mugica. La obra demandó una inversión provincial de $1.983 millones y beneficiará a más de 45.000 vecinos, según indicaron desde la gestión. Además del equipamiento médico y la ambulancia de alta complejidad entregada, el centro cuenta con farmacia, sala de usos múltiples y consultorios que permitirán descomprimir la demanda del hospital municipal.

“El sistema de salud estaba fragmentado y desarticulado. Estamos llevando adelante una transformación estructural con obras que permanecen, incluso frente a las dificultades financieras”, afirmó el gobernador. En la misma línea, el ministro Kreplak subrayó: “Donde el sector privado no llega, está el Estado para garantizar el derecho a la salud”.

Durante la jornada también se firmó un convenio de colaboración con los Bomberos Voluntarios de Pehuajó y se entregaron cuatro vehículos policiales, como parte del programa de fortalecimiento del sistema de emergencias local.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, acompañó las actividades y destacó las inversiones provinciales en obras públicas. “Nos criticaron por transformar un distrito que parecía abandonado, pero todo lo que hicimos fue para que la gente viva mejor”, sostuvo.

En tono de campaña, Kicillof llamó a “defender lo logrado” en las próximas elecciones. “El 7 de septiembre es una oportunidad para poner un freno al ajuste que afecta a la educación, la ciencia y la salud”, concluyó.