Kicillof recuperó el quórum en el Senado y tendrá la primera minoría en Diputados

Fue clave la elección en el centro de la provincia donde los libertarios no llegaron al piso y el peronismo se quedó con los tres senadores que repartían.

El peronismo consiguió recuperar el quórum en el Senado bonaerense, después de dos algunos años difíciles en la Legislatura. En esta elección, Fuerza Patria sumó 13 senadores que se suman a los 11 que tienen mandato hasta 2027.

Es el número justo para llegar al quórum y tener la mayoría simple para avanzar con proyectos en la Cámara Alta. Los libertarios y el PRO tendrán un bloque de 16 y serán la primera minoría.

En la Primera, Fuerza Patria sumó cinco senadores y los libertarios tres. En la Cuarta el peronismo sumó tres bancas, mientras que La Libertad Avanza sumó dos y Somos otras dos.

En la Quinta, tres senadores fueron para los libertarios y dos fueron para el peronismo. En tanto, la Séptima (centro de la provincia) el fracaso de los libertarios para llegar al piso hizo que el peronismo se quede con los tres senadores que repartía la sección.

En Diputados el escenario es más complejo. El peronismo será la primera minoría, pero lejos del quórum que se consigue con 47 bancas. En tanto, LLA y el PRO tendrán 30 legisladores.

El peronismo ganó la Segunda Sección y se quedó con cuatro diputados. La misma cantidad de bancas consiguieron los libertarios. En tanto, la lista Hechos, que lideraba Manuel Passaglia, se quedó con tres legisladores.

En La Tercera el peronismo se quedó con 10 de las 18 bancas que se repartían. Los libertarios se quedaron con seis y el Frente de Izquierda logró el piso para sumar dos bancas, las dos que ponía en juego.

En la Sexta, los libertarios se quedaron con cinco de las 11 bancas que se repartían. El peronismo se quedó con cuatro y Somos Buenos Aires consiguió dos.

En La Plata, el peronismo ganó la elección, pero el reparto de bancas fue equitativo. Tres para Fuerza Patria y tres para los libertarios.(La Política Online)

Noticia en desarrollo