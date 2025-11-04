Kicillof denunció un “robo” al pueblo bonaerense y cuestiona la gestión de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó esta semana el proyecto de Presupuesto 2026, acompañado por la Ley Impositiva y la Ley de Financiamiento, en un acto cargado de críticas hacia la administración de Javier Milei. En un tono duro y confrontativo, Kicillof acusó al gobierno nacional de maltratar a la provincia que lidera y de apropiarse de recursos que, según él, deberían corresponder al pueblo bonaerense.

Durante su discurso, pronunciado en el Salón Dorado de la Gobernación, el mandatario bonaerense expuso sus quejas por la disparidad en la distribución de la coparticipación, recordando que la provincia aporta el 38 % de todos los recursos nacionales, pero recibe solo el 7 % de la masa coparticipable. “La Provincia está discriminada”, sentenció Kicillof, y advirtió que esta desigualdad económica perjudica gravemente a los bonaerenses. Además, enfatizó que el Gobierno nacional se queda con el 70 % de los recursos que genera la provincia, lo que representa una clara inequidad, según el mandatario.

Uno de los ejes principales de la crítica de Kicillof fue la deuda que el gobierno nacional mantiene con la provincia. El gobernador solicitó la colaboración de la Legislatura bonaerense para emprender una acción formal de reclamo ante el Ejecutivo nacional. En este contexto, calificó las acciones del gobierno central como un “robo” al pueblo de la provincia de Buenos Aires. “El Gobierno nacional le robó al pueblo de la provincia de Buenos Aires”, afirmó, en referencia a lo que considera un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional.

Asimismo, Kicillof recordó la exclusión de la provincia de Buenos Aires de la reciente reunión de gobernadores en la Casa Rosada, en un acto que definió como un “agravio” al federalismo y a la democracia. “El presidente podrá tener su ideología, pero dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es una pésima idea”, afirmó el gobernador, al tiempo que remarcó que tal decisión refleja un desdén por la importancia de la provincia más poblada del país. Kicillof aprovechó la ocasión para renovar su denuncia sobre los incumplimientos de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y subrayó que el actual modelo de distribución es una manifestación de ilegalidad, que afecta tanto a la provincia como a su población.

En su intervención, Kicillof también alertó sobre el impacto negativo que la actual política económica nacional está teniendo sobre los sectores productivos bonaerenses. Subrayó la caída de los fondos destinados a áreas clave como el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador para el Transporte y el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente). Estos recortes, según el gobernador, han derivado en la paralización de obras esenciales, como la construcción de viviendas, y han comprometido el bienestar de los sectores más vulnerables de la provincia.

A lo largo de su exposición, Kicillof presentó los lineamientos principales del Presupuesto 2026, destacando la relevancia de la inversión en obra pública como motor de desarrollo y mejora de la calidad de vida para los bonaerenses. La inversión en infraestructura será de $3,2 billones, y se destinará a programas como Escuelas a la Obra, la reurbanización de barrios populares, el mantenimiento de rutas y caminos rurales, y la construcción de plantas potabilizadoras, entre otros proyectos.

El proyecto de presupuesto también incluye una fuerte inversión social, con un total de $1,7 billones destinados a la protección de los sectores más vulnerables. Esta partida cubrirá el Servicio Alimentario Escolar y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas de asistencia.

El área de salud también recibirá una significativa asignación de $1,7 billones, con énfasis en la infraestructura hospitalaria, la adquisición de maquinaria y equipos médicos, y la continuidad de programas como los Medicamentos Bonaerenses y la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer. En el área educativa, el presupuesto contempla $1,3 billones, con énfasis en la universalización de la jornada completa, la ampliación de la obligatoriedad de la educación inicial y la mejora de la infraestructura educativa en toda la provincia.

En cuanto a la seguridad, la inversión será de $1,4 billones, y estará dirigida al fortalecimiento de la Policía y el Sistema Penitenciario Bonaerense, como parte de un esfuerzo integral por mejorar la seguridad pública.

Finalmente, en términos de políticas productivas, la provincia destinará $60.000 millones, con un rol destacado para el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Esta inversión tiene como objetivo fortalecer el sector productivo bonaerense y fomentar el consumo a través de políticas crediticias y la promoción de la actividad económica.

El discurso de Kicillof, cargado de acusaciones y propuestas, subraya una clara tensión con el gobierno de Javier Milei, a quien el gobernador bonaerense considera responsable de la “discriminación” económica que sufre la provincia de Buenos Aires. En un contexto de creciente crisis económica, los desacuerdos en torno a la distribución de los recursos nacionales se convierten en un tema central para el futuro político y económico de la provincia, y para la relación entre la Nación y las provincias en general.

Con la presentación del Presupuesto 2026, Kicillof intenta afianzar el rumbo de su gestión, con énfasis en la obra pública y en la atención de los sectores más vulnerables. Sin embargo, las tensiones con la Casa Rosada y el reclamo por la deuda y la coparticipación seguirán siendo uno de los mayores desafíos que deberá enfrentar, tanto en el plano político como en el económico.