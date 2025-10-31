Kicillof busca contener a los intendentes y evitar la fractura con La Cámpora

El gobernador convoca a los intendentes bonaerenses para frenar el avance de una ruptura con La Cámpora tras la derrota electoral. El encuentro será clave para redefinir el liderazgo peronista en la provincia.

En medio de una creciente tensión interna en el peronismo bonaerense, el gobernador Axel Kicillof convocó para este viernes a más de 40 intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de contener los reclamos de ruptura con La Cámpora, el sector liderado por Máximo Kirchner. La reunión, que se realizará en la ciudad de La Plata, se presenta como un espacio de catarsis, evaluación postelectoral y redefinición estratégica.

La reciente derrota del oficialismo en las elecciones legislativas —donde perdió más de 14 puntos respecto a los comicios de septiembre y quedó por debajo de la coalición LLA-Pro— encendió las alarmas entre los jefes comunales. Varios intendentes, especialmente aquellos que respaldaron el desdoblamiento electoral impulsado por Kicillof, consideran que es momento de “soltar lastre” y marcar distancia con el estilo confrontativo de La Cámpora.

El gobernador bonaerense busca posicionarse como el nuevo articulador del peronismo territorial, apelando a una conducción más pragmática y menos dependiente de los núcleos duros del kirchnerismo. Según fuentes de la Gobernación, el encuentro será presentado como una “reunión de trabajo”, pero en los hechos funcionará como una instancia de reordenamiento político y emocional tras el golpe electoral.

Expectativas del encuentro

Balance electoral: se analizarán los resultados y errores de campaña.

Reclamos de autonomía: algunos intendentes pedirán formalizar el quiebre con La Cámpora.

Agenda de gestión: se definirán prioridades para el último tramo del año.

Proyección nacional: se debatirá el rol de Kicillof frente al avance de Javier Milei y la reconfiguración del mapa político.

La reunión será también una prueba para el liderazgo de Kicillof, quien deberá equilibrar las demandas de los intendentes con su propia estrategia de consolidación. Mientras algunos sectores del MDF lo empujan hacia una construcción autónoma, otros advierten que una ruptura abrupta podría fragmentar aún más al peronismo provincial. (Noticias Baires)