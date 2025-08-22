Kicillof anunció un paquete de medidas para asistir a pymes y aliviar la carga tributaria en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó un conjunto de medidas económicas y tributarias destinadas a respaldar a las pymes bonaerenses, en un contexto que definió como crítico por las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Anunciamos un paquete de medidas de asistencia financiera, simplificación y alivio tributario para impulsar la producción y acompañar a las pymes bonaerenses que hoy están en riesgo”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Entre los puntos centrales se destaca la decisión del Banco Provincia de destinar un billón de pesos en créditos con descuento de tasas. La línea estará orientada a la recomposición de capital de trabajo, la adquisición de bienes de capital nuevos, la construcción de instalaciones productivas y comerciales, la refinanciación de deudas y, además, incluirá un programa específico para fomentar exportaciones.

En paralelo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) avanzará en una política de alivio fiscal y simplificación de trámites. Entre las medidas se incluye la suspensión de embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas hasta fin de año, la mejora en los mecanismos de devolución de saldos a favor y la creación de un régimen especial para contribuyentes cumplidores. “En los casos en que igualmente se genere un SAF, se aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas”, detallaron desde el organismo que conduce Cristian Girard.

La devolución exprés de saldos a favor también tendrá modificaciones: el tope para acceder al trámite automático se amplía de $1 millón a $3,5 millones, con acreditación en la cuenta declarada por CBU dentro de las 72 horas hábiles. El beneficio alcanzará a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores.

«En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir incorporando todos los instrumentos que podamos para proteger la industria y el trabajo», afirmó Kicillof al remarcar el sentido de las medidas que apuntan a preservar el entramado productivo frente a las dificultades actuales. (Infocielo)