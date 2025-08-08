«Kirchnerismo nunca más»: LLA se lanzó con presencia de la cuarta

El presidente Javier Milei se metió de lleno en la campaña bonaerense y posó provocativamente este jueves para una foto junto a su hermana Karina y sus ocho candidatos en las ocho secciones.

La imagen fue tomada en Villa Celina, La Matanza, en un terreno baldío repleto de basura junto a un polémico cartel con la frase “Kirchnerismo Nunca Más”, en la que centrará el eje de la campaña política.

El “Nunca Más” del cartel fue intencionalmente realizado con otra tipografía para emular el estilo de la frase símbolo de los Derechos Humanos contra la última dictadura cívico- militar.

A la foto también se sumaron dirigentes nacionales y provinciales como Sebatían Pareja, principal armador seccional de LLA, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional José Luis Espert.

En representación de la cuarta sección estuvo presente el primer candidato a senador provicial, Gonzalo Cabezas. (Cuarto Político)