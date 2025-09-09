Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa política bonaerense, en un clima de guerra interna

Karina Milei intenta pacificar, pero las dos facciones de los libertarios no paran de enfrentarse y Pareja redobló la apuesta incorporando a Bondarenko.

Se agrava a cada hora la interna libertaria. Parecen irreconciliables las posiciones dentro del «Triángulo de Hierro» y nadie afirma que Javier Milei interceda para controlar a los sectores que responden a su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. En ese marco de tensión, e l Gobierno relanzó la mesa bonaerense durante la tarde de este martes, luego de haber reanudado la mesa política nacional que encabezó el presidente.

Al igual que el cónclave nacional, casi no hubo cambios reales. El mandatario buscó demostrar amplitud de dirigentes y que no parezca que la conducción solo se centraliza en «el Jefe». Sin embargo, solo se reflejó que quedaron ratificados Eduardo «Lule» Menem, Martín Menem y el armador Sebastián Pareja, quienes están siendo asediados permanente por la tropa digital a cargo del consultor estrella de Milei, aludiendo a que «llevan por el mal camino al presidente» por elegir «kirchneristas» y «rosqueros» en vez de apostar por la tribu original de La Libertad Avanza.

No obstante, este tipo de queja se contextualiza en un enfrentamiento permanente por la lucha del poder en el Gobierno nacional. Desde la disputa por cargos electorales, cajas del Estado pasando a cómo deben llevarse a cabo las estrategias parlamentarias y con las provincias. Este tema sigue sin solución y provocó que nadie quiera hablar al término de la mesa bonaerense.