Juzgado de Paz de 9 de Julio: Pedido de intervención de la Suprema Corte bonaerense

El Colegio de Abogados de Mercedes ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que intervenga en el Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio, a cargo del Dr. Alejandro Raúl Casas.

Esta decisión fue tomada el 22 de septiembre de 2025, tras recibir numerosas quejas de abogados de la región. Las mismas se centran en las demoras y deficiencias en la gestión de expedientes y en la resolución de casos.

Para fundamentar su pedido, el Colegio de Abogados de Mercedes ha pedido información detallada sobre el personal asignado al órgano desde enero de 2024, capacitación profesional de funcionarios y magistrados, días trabajados presencialmente por cada agente, días de trabajo presencial y la modalidad de trabajo remoto. El objetivo es evaluar de manera objetiva si el juzgado cumple con las normativas y los plazos procesales.