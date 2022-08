Juntos UCR solicita transporte público entre French y 9 de Julio

Lo hace mediante un proyecto de comunicación presentado en el Honorable Concejo Deliberante.

«Vecinos de la localidad de French nos comentaron que esta falta de un transporte público obliga a las personas a utilizar una combi privada, el único medio posible para quienes no cuentan con vehículo particular y este medio de transporte no cuenta con salidas diarias lo que complejiza aún más cuando, por diferentes motivos, los vecinos tienen que viajar a la ciudad cabecera». Expresaron desde Juntos UCR.

Teniendo en cuenta lo planeado por los habitantes de la vecina localidad es que se solicita que al Departamento Ejecutivo que intervenga para que el servicio de transporte que conecta 9 de Julio y French aumente su frecuencia y además interceda ante diferentes empresas de transporte de pasajeros vuelvan a entrar a la localidad.